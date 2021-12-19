 

Мнение: Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина

19.12.2021, 19:42, Разное
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«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не смогут поехать на Елисейские Поля в Париж за покупками»(с) Кристана Ламбрехт, министр обороны Германии

А давайте так, Украина входит в состав РФ в качестве Новороссийского Федерального Округа, а Путин и его окружение больше не ездят за покупками в Париж на Елисейские поля. Обмен должен быть равнозначным.

PS. Правильные варианты заголовков:

1. Министр обороны Германии нацелилась на Путина.
2. Германия хочет помешать Путину шопиться в Париже
3. Путину закроют доступ к зимней коллекции 2021-го года, если он нападет на Украину.

Источник: Colonel Cassad



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