 

Мнение: Разветвленная сеть

19.12.2021, 19:38, Разное
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В Роспотребнадзоре изучают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала “Россия 1”.

Штраф и добровольность между собой как-то слабо спрягаются. Добровольность предполагает выбор, штраф — отсутствие такового. Но, понятно, у полномочного представителя разрешенной в России террористической группировки ВОЗ по поводу добровольности свое представление. Строго в рамках шифровок из Центра.

Ну, а наши доблестные спецслужбы пока в упор не замечают целую террористическую сеть. Ловят каких-то пацанов и сутки напролет по соцсетям выискивают злоумышленников. Некогда им.

Источник: Эль Мюрид



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