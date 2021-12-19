 

В день 115-летия Брежнева представлено исправленное и дополненное издание книги «Малая земля»

19.12.2021, 19:11, Разное
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В воскресенье, 19 декабря, в Москве прошла презентация книги Леонида Брежнева «Малая Земля». В новое, исправленное и дополненное издание вошли главы, которые Генеральный секретарь ЦК КПСС не мог написать ранее по идеологическим соображениям.

«Малая земля» – книга воспоминаний Брежнева о том, как он с февраля по сентябрь 1943 года участвовал в обороне важного плацдарма на берегу Цемесской бухты близ Новороссийска. В старых изданиях, выходивших с 1978 по 1983 год, всего 44 страницы. В новом же, подготовленном к 115-летию автора, 96 страниц, не считая иллюстраций. В книге скорректирован ряд устаревших идеологических установок, а также уделено большое внимание взаимоотношениям автора с религией и богом.

«Леонид Ильич дневников на войне не вёл, поэтому готовить новое издание через 38 лет после смерти автора было непросто. К счастью, живы внуки тех, кто помогал ему в литературной обработке мемуаров, они и помогли нам вспомнить то, что нельзя было забывать, но, к сожалению, пришлось», – рассказывает редактор книги Елена Аграновская.

Журналисты, которые помнят трудные дни работы над «Малой землёй» в семидесятые, рассказывают, что Брежнев очень хотел упомянуть в мемуарах, как молился в окопе и как было ему видение, предсказавшее успех операции. Однако гнёт партийной идеологии не позволил этого сделать.

Первый экземпляр нового издания «Малой земли» замуруют в фундаменте памятника Брежневу в Новороссийске, открытие которого назначено на февраль.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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