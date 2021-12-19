Потуги Тарасова – Личное мнение

Дмитрий Тарасов, перестав выступать на футбольном поле, как вы знаете, нашёл себя в соцсетях. То у него — Инстаграм, то — роды.

Наконец, бывший Бузовой открыл в себе настоящий талант.



Фото: Соцсети

Приглашённой звездой Дмитрий принял участие в клипе какой-то певицы. Вышел красивый в кожаном пенджаке, но без рубашки и достал из внутреннего кармана кусок мяса килограмма на три.

Не верите? Смотрите сами:

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Мясо вдруг ожило. Запульсировало. Меня, честно говоря, в этот момент чуть не вырвало — вот это искусство!

Мужественное лицо Тарасова многие назовут бесчувственным. Но в конце концов он-таки всосал в себя губы певицы.

В это самое время жена Дмитрия Анастасия Костенко готовится в очередной раз к зачатию. Бузова тоже думала, что Дима на работе.

Как вам понравилась исполнительница? Такая же талантливая, как Бузова, и такая же красивая как Костенко, да?

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