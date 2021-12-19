 

Потуги Тарасова – Личное мнение

19.12.2021, 19:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дмитрий Тарасов, перестав выступать на футбольном поле, как вы знаете, нашёл себя в соцсетях. То у него — Инстаграм, то — роды.

Наконец, бывший Бузовой открыл в себе настоящий талант.


Фото: Соцсети

Приглашённой звездой Дмитрий принял участие в клипе какой-то певицы. Вышел красивый в кожаном пенджаке, но без рубашки и достал из внутреннего кармана кусок мяса килограмма на три.

Не верите? Смотрите сами:

https://t.me/lenamiro/10444

Мясо вдруг ожило. Запульсировало. Меня, честно говоря, в этот момент чуть не вырвало — вот это искусство!

Мужественное лицо Тарасова многие назовут бесчувственным. Но в конце концов он-таки всосал в себя губы певицы.

В это самое время жена Дмитрия Анастасия Костенко готовится в очередной раз к зачатию. Бузова тоже думала, что Дима на работе.

Как вам понравилась исполнительница? Такая же талантливая, как Бузова, и такая же красивая как Костенко, да?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Скандалы: Дикие собаки не умеют стрелять

01.04 / Что произошло за день 31 марта

08.11 / “Выселили в ванную комнату”: Певица Слава пожаловалась на неприятную привычку родных

21.01 / Володин: Развитие новых технологий требует законодательных решений

29.01 / Лечение ультразвуком вернуло сознание пациентам в состоянии бодрствующей комы

23.10 / Мнение: Военкомат заманил призывников школьницей

21.07 / Мнение: EastMed одобрен

13.04 / Личное: “Как поступить красиво”

09.09 / Инъекция в мозг – прорыв в лечении диабета?

12.07 / Анастасия Решетова стала артистом лейбла Black Star

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика