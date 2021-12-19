 

Выпускникам разрешат использовать «Яндекс. Переводчик» на ЕГЭ по английскому языку

19.12.2021, 16:51, Разное
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Министерство просвещения России готовится внести ряд поправок в положение о проведении Единого госэкзамена по английскому языку. Согласно новым требованиям, в список разрешённых для использования на экзамене предметов планируется добавить стационарный компьютер с постоянным подключением к интернету и заранее предустановленным переводчиком от компании «Яндекс».

«Мы давно рассматривали идею реализации подобного инструмента для проведения итоговой аттестации. Ранее такая практика уже положительно зарекомендовала себя за несколько лет после введения итогового сочинения в качестве допуска к экзаменам, где выпускникам выдавались орфографические словари», – подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

В министерстве добавили, что выбор на эту программу пал неслучайно. На протяжении всего тестирования «Яндекс. Переводчик» удерживал лидерские позиции по критериям логики и организации переведённого материала. Особенно экспертов порадовали результаты, связанные с модулем «аудирование», то есть извлечением информации из прослуженного текста. Справится с блистательной дикцией «англичан» смога только отечественная разработка. Несколько аналогичных программ от ведущих американских корпораций испытание провалили.

Кроме того, компания «Яндекс» уже готовится представить версии программы для ЕГЭ по немецкому, французскому и испанскому языку. Для китайского языка ожидается годовая задержка. Министерство просвещения объясняет это тем, что для ввода иероглифов в переводчик необходимо будет перестроить клавиатуру под восточную азбуку пиньинь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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