Еда становится причиной рака: 5 продуктов, серьезно повышающих его риск

По данным ВОЗ, за каждым третьим онкозаболеванием стоят пищевые привычки.

В мире отмечают прирост заболеваемости на онкологию, и врачи уверены: большую роль в этой тенденции занимает еда. Некоторые продукты связаны с очень высоким риском получить на каком-то этапе жизни диагноз “Рак”. Эксперты заостряют внимание общественности на 5 продуктах, частое наличие в рационе питания которых может обернуться злокачественной опухолью.

Красное мясо. Международная организация, изучающая онкологические болезни, предполагает, что свинина и говядина – канцерогенный продукт. Любители красного мяса имеют риск заболевания раком толстой кишки выше тех, кто ест менее 0,5 кг за неделю.

Колбаса. По классификации ВОЗ, мясо, которое подверглось переработке, копчению, вялению и солению, является довольно вредным. Ежедневное употребление в пищу данного продукта сравнимо с тем, какой ущерб организм получает от курения. Поедание 50г колбасы в день повышает шанс рака прямой кишки на 18%.

Молоко. Предрасположенность к болезни через потребление молока связывают с действием имеющихся гормонов животных. Это может быть причиной рака молочных желез у женщин. Мужчины, которые часто употребляют большое количество молочного продукта, в зоне риска развития рака предстательной железы. Это вызвано повышенным количеством кальция. Специалисты рекомендуют не пить больше 1л молока или есть до 140г сыра в сутки.

Сахар. Напрямую он не повышает риски заболевания, но берет участие в образовании большого количества болезней. При злоупотреблении сахаром увеличивается склонность к ожирению, а это третий по величине фактор риска образования раковых опухолей. По мнению Всемирной организации здравоохранения, людям с лишним весом грозит опасность не меньше, чем от 13 видов рака.

Алкоголь. Чем чаще и в больших количествах пить алкогольные напитки, тем выше опасность – не имеет значение, виски это, слабоалкогольные напитки или вино. Женщина, пьющая более 1 порции алкоголя (10 г спирта), а житель – более 2 порций в сутки, подвергают себя опасности развития рака печени, полости рта, груди или желудка.