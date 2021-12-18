Мнение: Почему не ищут гаденышей, спиливших крест на могиле православного?

В то самое время, когда Татарстан озабочен тем, что республику лишают президента, а регион вроде бы не хочет признавать Владимира Путина единственным президентом в России, в глубинке Татарстана, в Актанышском районе произошла чудовищная история. На местом кладбище на могиле православного Виктора Смирнова спилили крест.

Подробности в «Вечерней Казани»:

…Виктор Смирнов умер 25 сентября 2021 года от сердечной недостаточности, ему было всего 46 лет. Родственница покойного Ирина Грегоржевская рассказала:

– В прошлом году Виктор тяжело перенес ковид, видимо, он дал осложнение на сердце. Во время болезни зять сказал сестре Римме, что хочет быть похоронен в Актаныше. Это наша с сестрой родина, сам Виктор тоже жил там какое-то время, он даже там прописан и очень любил это место. Когда Вити не стало, моя сестра позвонила смотрителю кладбищ в Актаныше Илдусу Хусаинову, сказала, что нужно место для православного захоронения. В Актаныше два кладбища, с разных сторон села. Мы сначала хотели похоронить Витю на том кладбище, где наш отец похоронен, но нам сразу сказали, что оно только для мусульман. Тогда взяли разрешение на захоронение на другом кладбище, где уже есть могилы православных усопших. Похороны прошли 27 сентября. И когда гроб уже закопали, смотритель кладбища нам заявил, что не рекомендует ставить на могилу крест, так как местные мусульмане могут его снести. И добавил, что мулла Руслан-хазрат не разрешает устанавливать кресты на православные могилы. Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно.

9 октября родные Виктора Смирнова снова приехали в Актаныш на могилу и обнаружили, что крест спилен. Жена покойного Римма сразу же обратилась в полицию, а Ирина пошла в администрацию района в надежде, что местные власти помогут разобраться в ситуации.

Вскоре женщин пригласили в администрацию района. Местные чиновники признали, что кладбище, на котором похоронен Виктор, не конфессиональное мусульманское, а общественное, но начали уговоривать родственников покойного не возвращать крест на могилу. Говорили, что Актаныш – это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту». Более того, выяснилось, что и глава Актанышского района Энгель Фаттахов против того, чтобы на кладбище устанавливали кресты.

Надо ли говорить, что виновных в осквернении могилы так и не нашли, а уголовное дело приостановили.

– Участковый полиции, к которому мы обратились с заявлением, просто предложил перезахоронить Виктора где-нибудь в другом месте!… – возмущается Ирина Грегоржевская. – В нашей семье тоже есть представители разных конфессий, я, к слову, сама мусульманка, но мы все друг друга уважаем. Власти района просто обязаны что-то предпринять в этой ситуации и разграничить участки на кладбище, чтобы не допускать дискриминации и обеспечить мусульманам возможность быть захороненными отдельно от представителей других конфессий.

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Когда история получила огласку, уже и глава Татарстана подключился. Пресс-служба казанского Кремля распространила сообщение: «Президент Татарстана Рустам Минниханов в жесткой форме потребовал от руководства Актанышского района разобраться в этом вопиющем случае. Президент Татарстана остался недоволен разъяснениями, которые по данному факту были предоставлены администрацией района. Более того, Минниханов заявил о халатности со стороны местной власти — она не смогла своевременно отреагировать на ситуацию. В связи с этим главе Актанышского района Энгелю Фаттахову было вынесено строгое предупреждение. «Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм, нужно наказать по всей строгости закона», — заявил Минниханов» (отсюда).

К слову, Актанашский район – это тот самый район Татарстана, где родился и вырос Герой Труда России Минтимер Шаймиев. Там даже его бронзовый бюст установили.

Фотографии отсюда, отссюда и отсюда

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