Мнение: Друзья Зеленского

Друзья Зеленского

Казалось бы, малозначительная история о том, как назначенный Зеленским заместитель главы МВД Украины хамил сотрудникам на блокпосте, обретает все более чудесное наполнение по мере того, как всплывают различные подробности биографии Гогилашвили.

Для начала стоит упомянуть, что, по словам бывшего главы администрации Зеленского Андрея Богдана, Авакова сняли из-за того, что полицейские задержали сына знакомой Зеленского, что стало последней каплей и привело к отставке Авакова, который нынче подвизается на подтанцовке у Ахметова.

Сам Гогилашвили, как выяснилось, имел чудесную биографию, где в числе прочего значилось содержание частных тюрем для наркоманов (куда людей помещали на принудительное лечение, в том числе и путем похищения), уголовное дело о торговле метадоном, а также крышевание этой торговли на Украине.

В партии «Слуга народа» также заявили, что Гогилашвили мешал принятию закона о легализации марихуаны на Украине. Видимо, опасался, что это подорвет его бизнес. В окружении Порошенко не стесняются заявлять, что Гогилашвили был главным поставщиком тяжелых наркотиков Зеленскому и его приближенным, указывая на то, что еще перед выборами у Порошенко заявляли, что Зеленский кокаиновый наркоман, но тогда, мол, доказательств не было, а сейчас вот и поставщик вскрылся. И хотя Гогилашвили уже уволили, наркотический шлейф от этого дела еще долго будет медийно преследовать Зеленского.

Но главное даже не это, хотя, казалось бы, что может быть хуже поставки наркотиков президенту Украины и его окружению? Но Украина – страна, которая умеет удивлять в плохом смысле этого слова. Нет такого дна, которое невозможно пробить, и дело Гогилашвили это доказывает. Как выяснилось, гражданин Гогилашвили является не только гражданином Украины, но и гражданином России. У Гогилашвили до сих пор есть паспорт страны, где Путин верховный главнокомандующий. Тут, конечно, можно было бы сказать: «Ну и что, гражданин России поставляет наркотики президенту Украины», но самый сок в другом.

Как выяснилось, «наркодилер Зеленского» жил в одном доме… с действующим начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Буданов сменил на этом посту Василия Бурбу, который занимался планированием операции по захвату российских ЧВКшников через Белоруссию. Операция, как известно, провалилась из-за агента ФСБ в окружении Зеленского. Само дело «Вагнергейта» до сих пор изводит Зеленского и его окружения, как ввиду постоянного прокачивания этой темы через СМИ Порошенко (а с недавнего времени и через СМИ Ахметова) внутри Украины, так и через западные СМИ, начиная от мейнстримовых изданий, связанных с демократической партией и Джорджем Соросом, так и британских сливных бочков вроде «Беллингкет».

Когда Бурба попытался публично заявить о «шпионах агрессора» в окружении Зеленского, он был снят со своего поста и заменен Будановым. Сам же Бурба теперь так же, как и Аваков, подвизается на каналах Ахметова, где ругает Зеленского за зраду и некомпетентность. В окружении Зеленского в ответ заявляют, что Бурба – самый настоящий коррупционер и взяточник, на смену которому пришли профессиональные и честные кадры.

И вот теперь выясняется, что сменщик Бурбы живет в одном доме с гражданином России, которого подозревают в поставках наркотиков окружению Зеленского. При этом дом принадлежит помощнице Зеленского Марии Левченко (по совместительству жена Гогилашвили), а владеет домом некий криминальный авторитет, известный как «Король обнала» – Вячеслав Стрелковский (кличка «Стрелок»), который интенсивно ведет бизнес по «обналу» еще со времен Ющенко и на которого заведено несколько уголовных дел за различные преступления.

Также стоит отметить, что жена гражданина России Гогилашвили Мария Левченко входит в ближний круг Зеленского, получает зарплату непосредственно от «95-го квартала» и присутствовала на совещании, на котором обсуждался план операции по захвату российских ЧВКшников и после которого эта операция была сорвана.

В итоге получается, что российский гражданин, занимающийся наркотиками и до недавнего времени являвшийся заместителем министра МВД Украины, начальник ГУР МОУ и помощница Зеленского живут в доме криминального авторитета «Стрелка», на которого заведено несколько уголовных дел. А ведь все началось с банального хамства Гогилашвили на блокпосту. А тут вот такие чудесные подробности всплывают. Все прогнило настолько, что куда палкой ни потыкай, на свет лезет совершеннейшая гниль.

Разумеется, и для Порошенко, и для Ахметова все дело Гогилашвили со всеми его подробностями – просто настоящий подарок, поэтому его, конечно, будут вовсю раскручивать, и этой грязью заляпает как самого Зеленского, так и его окружение, так как и Гогилашвили, и Буданов, и Левченко – все они являются назначенцами Зеленского. И этот клубок будут раскручивать дальше, так что нас еще ждет немало удивительных открытий.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/persony/druzya-zelenskogo/ – цинк

—