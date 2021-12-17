Бант из черного атласа – практичный модный элемент: очаровательные аксессуары 60-х годов украсят любую прическу

В 60-е годы большой популярностью пользовались различные банты для украшения прически. Это модный, красивый и очаровательный аксессуар, при помощи которого можно самыми различными способами украсить волосы. Однако через некоторое время красивые повязки на голову со временем исчезли из женского гардероба.

В 2021 году эта тенденция снова начала возрождаться и набирать обороты. Бант отлично подходит практически под любой наряд, чтобы сделать образ романтичным и очаровательным. Кроме того, такое украшение помогает добавить женственность.

Преимущество аксессуара

Ленточки и банты в последнее время получили большую популярность у модниц. Такие аксессуары отлично смотрятся не только с причудливыми прическами 60-х и 80-х годов, но также и современными укладками волос.

Украшение в виде ленты или банта поможет придать создаваемому образу особую элегантность и роскошь. Это практичный и модный элемент прически.

Однако стоит помнить о том, что украшения в виде банта могут быть самыми различными. Например, их цвет может соответствовать создаваемой композиции, или же можно подобрать аксессуар более интересного и яркого цвета, чтобы сделать более привлекательной даже самую простую прическу.

Как правильно выбрать украшение

В сезон праздников наиболее актуальными являются банты или же ленточки из черного бархата или атласа. Эти изделия выглядят очень элегантно и роскошно.

Модной и красивой может быть даже самая простая тесьма, если ею правильно дополнить прическу. Для этого нужно просто закрепить волосы обычным способом, затем добавить тесьму и прикрепить застежку-бантик.

Если же на такой застежке нет пряжки, то можно просто прикрепить ее небольшими заколками или же приклеить на скотч.

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Какую прическу сделать

Если хочется дополнить укладку красивым и модным аксессуаром, то она не должна быть слишком сложной и замысловатой.

Очень хорошо смотрится бантик вместе с полураспущенными волосами. Нужно просто разделить пряди на две части.

Верхнюю часть заплести в красивую прическу, нижнюю же часть волос оставить распущенной и красиво завить ее так, чтобы получились роскошные локоны. Затем дополнить прическу бантом.

Отлично смотрится ленточка и бантик с укладкой пучок, которая может быть как низкой, так и высокой. Такой аксессуар поможет сделать даже самую простую укладку более элегантной.

Можно просто сделать высокий хвост и заколоть его заколкой, украшенной красивым бантиком.