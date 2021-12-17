Днем защищаем, а ночью увлажняем: какие ингредиенты должны быть в дневном и ночном креме для лица, чтобы коже была реальная польза

Нет женщины, которой было бы безразлично, как выглядит ее кожа, иначе мы бы не проводили часы перед зеркалом! Мы все хотим, чтобы наша кожа была увлажненной, яркой, упругой и подтянутой, и именно по этой причине мы пользуемся ночными и дневными кремами, о которых слышали, что они творят чудеса. Но очень важно еще правильно подобрать их, ориентируясь на функции косметических средств и ингредиенты, из которых они состоят. Ведь только в этом случае кремы будут поистине эффективны.

Функции дневного крема

В идеале дневной крем должен содержать витамины, минералы и другие соединения, защищающие кожу. Именно поэтому в дополнение к увлажняющим ингредиентам, таким как ниацинамид и гиалуроновая кислота, в нем должны быть антиоксиданты вроде витамина C, полифенолов и каротиноидов. Также неплохо, чтобы в косметическом средстве были соединения с противовоспалительным действием, которые будут успокаивать кожу. Но даже если кажется, что идеальный дневной крем содержит слишком много ингредиентов, он все равно должен быть легким по текстуре, чтобы не перегружать кожу, которая будет чувствовать себя комфортно под макияжем.

Функции ночного крема

Ночь – лучшее время для кожи, когда она может восстановиться после тяжелого дня, поэтому очень важно помочь ей с помощью ночного крема, который облегчит этот процесс. Для этого ночью кожу нужно хорошенько увлажнить, и для этого следует пользоваться кремом, содержащим много окклюзионных веществ для поддержания гидратации в течение ночи.

При этом, если в косметическом средстве есть светочувствительные ингредиенты вроде ретиноидов или отшелушивающих кислот, то ее нужно использовать только на ночь, чтобы не пигментировать кожу. Тем более, что именно в это время суток они действуют наиболее эффективно, обеспечивая омоложение кожи.

Состав косметических средств

Отдельное внимание нужно уделить ингредиентам, из которых состоит крем. Чтобы кожа была увлажняющей и бархатистой, он должен содержать трипептидный комплекс и гиалуроновую кислоту. Кстати, если вам нужен очень легкий дневной крем, вы можете выбрать тот, в котором есть гиалуроновая кислота и алоэ вера, но при этом нужно обязательно защитить свою кожу нераздражающим производным витамина С.

Если ваша кожа жирная или комбинированная, можно попробовать крем с богатой текстурой, наполненный такими увлажняющими ингредиентами, как экстракт гриба рейши, экстракт семян чиа или экстракт красных водорослей. Они очень быстро впитываются, помогают восстановить кожу и придают ей сияние. Для людей с сухой или нормальной кожей крем для лица должен содержать аналог гепарансульфата, который восстанавливает кожу и увлажняет ее.

И наконец, самый важный ингредиент, который нельзя упускать из виду в повседневном уходе за кожей, – это ретинол. Помимо того, что он обладает антивозрастными свойствами, он также способствует регенерации клеток, что делает кожу более упругой и подтянутой. Ретинол также стимулирует выработку коллагена, который помогает минимизировать морщины.

Но днем крем с этим веществом нельзя использовать ни в коем случае, потому что он светочувствительный, и можно получить солнечный ожог.