Платье-лодочка, без бретелек и бодикон: семь великолепных образов для женщин с фигурой «песочные часы»

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно и оставаться притягательной в совершенно любой ситуации. Именно поэтому совершенно неудивительно то, что мы выбираем наряды достаточно тщательно на вечеринку или же в путешествие.

Одной из наиболее распространенных фигур являются “песочные часы”. Такая фигура характеризуется тем, что имеет одинаковый обхват бедер и груди. Это очень красивая форма тела, и изгибы нужно подчеркивать, чтобы выглядеть соблазнительно. Вот некоторые удивительные образы, которые стоит взять на вооружение.

Платье-лодочка

Для девушек с фигурой “песочные часы” отлично подойдет платье-лодочка или же наряд А-силуэта.

Такой наряд характеризуется тем, что плечи визуально кажутся более узкими. Кроме того, такое платье помогает красиво подчеркнуть линию талии.

Платье без бретелек

Девушкам с фигурой “песочные часы” обязательно нужно подчеркивать талию. Идеально подходит платье без бретелек, которое помогает продемонстрировать изгибы тела.

Можно подобрать как достаточно длинный наряд, так и красивое “кукольное” платье.

Бодикон

Платья бодикон начали пользоваться большой популярностью еще в 90-е годы, и сейчас они все еще остаются актуальными. Этот наряд помогает красиво подчеркнуть все изгибы фигуры.

Чтобы выглядеть стильно и просто очаровательно, стоит выбирать облегающее платье без различных слишком ярких и игривых принтов. Стоит сочетать такой наряд с туфлями-лодочками или же босоножками на каблуках с ремешками на щиколотке.

Платье-рубашка с поясом

Этот наряд просто идеально подходит для всех тех, кому нравится простой и повседневный образ.

Чтобы подчеркнуть талию, стоит дополнить наряд красивым поясом. В платье-рубашке вы всегда будете выглядеть стильно.

С открытыми плечами

Большим преимуществом фигуры “песочные часы” являются красивые округлые плечи. Именно поэтому, если вы наденете платье или же топ с открытыми плечами, это поможет привлечь внимание.

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Одежда с открытыми плечами поможет вам выглядеть просто сногсшибательно, подчеркнув при этом свою фигуру.

Платье на запах

Этот наряд помогает красиво подчеркнуть грудь и бедра. Платье на запах отлично подходит девушкам с фигурой “песочные часы”.

Такой наряд просто идеально облегает тело, подчеркивая объем в верхней и нижней части.

Платье с пышной юбкой

Такой наряд отличается тем, что имеет приталенный покрой сверху и более свободный, разлетающийся низ. Это платье поможет красиво подчеркнуть силуэт “песочных часов”.

Такой наряд станет просто идеальным выбором для лета и вечеринок на открытом воздухе. Чтобы выглядеть женственно, стоит сочетать его с туфлями или босоножками на каблуках.