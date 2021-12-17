Двубортный блейзер: как сочетать его с узкими джинсами, рубашкой и не только

Двубортный блейзер принадлежит к той категории одежды, которая определяет ваш стиль. Если вы выбираете для этого элемента гардероба правильное сочетание, тогда в образе полностью утрачивается нотка официоза. А вместо этого появляются современная элегантность, расслабленность и уверенность в себе.

В зависимости от типа фигуры

Тем не менее существуют некоторые нюансы ношения двубортных блейзеров. Необходимо помнить, что прямой крой изделия автоматически расширяет верхнюю часть вашей фигуры. Поэтому если вы имеете пышный бюст или выпирающий живот, тогда вам придется носить блейзер незастегнутым.

В противном случае ваше туловище будет казаться еще более объемным и громоздким. Однако расстегнутый двубортный пиджак решает все проблемы. Этот прием образует две вертикальные параллельные линии, визуально вытягивающие ваш силуэт.

Но если вы имеете плоский живот и маленькую грудь, тогда носите блейзер застегнутым. Особенно хорош этот совет для обладательниц покатых плеч, которые с помощью четкой структуры пиджака получат увеличение объема в верхней зоне.

Блейзер с вертикальными полосами

Если вы хотите замаскировать небольшой животик или бока, тогда отдавайте предпочтение темному блейзеру с белыми вертикальными полосами. Это известный прием, позволяющий вытягивать фигуру. Длина, закрывающая паховую зону, будет идеальна.

Кстати, в комбинации с расклешенными брюками нейтрального оттенка полосатый двубортный пиджак позволит замаскировать крутые бедра. Для создания еще более расслабленного неформального образа носить двубортный блейзер в полоску можно с джинсами-трубами и кроссовками.

Сочетание блейзера и белой рубашки

А вот сочетание блейзера с белой рубашкой отдает нафталином. Однако это сочетание можно успешно ввести в современные реалии, если соблюсти некоторые нюансы.

Во-первых, вы можете сделать ставку на необычную ткань блейзера: бархат или неожиданно вошедший в моду вельвет. Во-вторых, уделите большое внимание аксессуарам, таким как яркие сумки необычной формы, многослойные ожерелья и контрастные поясные ремни.

Для приведения силуэта к балансу

Лучшим дополнением к двубортному клетчатому блейзеру является минималистичная база: обтягивающие черные джинсы и простая белая футболка. Это позволит вам не перегружать образ дополнительным объемом и привести силуэт к искомому балансу.

Блейзер-накидка

Двубортный блейзер – это не только классический пиджак, но и актуальная в наши дни накидка с прорезями для рук. Такой элемент гардероба особенно полюбили инстаблогерши, которые для получения стильных фото просто накидывают верхнюю одежду на плечи. Кстати, такой блейзер-кейп можно носить даже зимой, поверх необъемного пуховика с мини-юбкой и высокими сапогами.