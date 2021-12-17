 

Мамы стали меньше кормить детей грудью из-за COVID-19

17.12.2021, 15:10, Разное
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Во время пандемии коронавируса значительно снизился процент младенцев, которых полностью кормили грудью в 1, 3 и 6 месяцев. Также в этот период снизился процент детей, которых в принципе хоть иногда кормили грудью.

Исследование было проведено среди участников Программы дополнительного питания для женщин, младенцев и детей (WIC), США. Мария Колейлат, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения из Калифорнийского государственного университета и ее коллеги сравнили показатели полного грудного вскармливания до COVID-19 и во время COVID-19 среди участников программы WIC и обнаружили, что показатели значительно снизились — с 41,79% до 28,09% через 1 месяц, с 28,51 % до 18,06% через 3 месяца и с 15,66% до 10,38% через 6 месяцев.

Исследователи предполагают, что уменьшение количества детей на грудном вскармливании может быть связано с меньшей поддержкой матерей в рамках программы WIC, возникшей как раз из-за пандемии. Другое возможное объяснение — неоднозначная информация о безопасности грудного вскармливания во время COVID-19, которую получали родители. Ученые уверены, что результаты исследования показывают разрушительное влияние пандемии на благополучие младенцев.

К подобным выводам пришли и авторы другого маркетингового исследования, которое было спонсировано компанией Medela AG. В нем приняли участие 276 медицинских работников из роддомов или отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных во Франции, Германии, Великобритании и США. Медики поделились своими наблюдениями о влиянии коронавируса на практику грудного вскармливания.

Они назвали три основные группы причин, которые повлияли на уменьшение количества детей на грудном вскармливании:

1. Страх перед инфекцией. Матери бояться коронавируса и отказываются приходить в лечебные учреждения за помощью при проблемах с лактацией.

2. Противоречивые инструкции специалистов и буквально противоположная информация в прессе о влиянии коронавируса на беременность, роды и грудное вскармливание.

3. Нехватка врачей и медсестер, занятых проблемами грудного вскармливания, в системах здравоохранения — из-за перераспределения медицинских ресурсов во время пандемии. В целом можно говорить о беспрецедентных клинических и экономических ограничениях, с которыми столкнулись системы здравоохранения.



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