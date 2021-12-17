 

Россия и Монголия выходят на новый уровень межпарламентского сотрудничества

17.12.2021, 15:06, Разное
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Володин назвал Монголию стратегическим партнером России. Спикер призвал переходить на новые форматы взаимодействия.

“Мы предложили Великому Государственному Хуралу Монголии создать совместную комиссию” — сказал Володин и выразил надежду, что комиссия внесет реальный вклад в развитие межпарламентских отношений двух.

По словам спикера, это новый уровень отношений между парламентами. Он наполнит повестку конкретными вопросами в разных сферах деятельности, уверен председатель ГД.

С российской стороны комиссию возглавит зампред Госдумы Алексей Гордеев.

Также обсуждалась активизация экономических отношений двух стран. Развитие сотрудничества в гуманитарных, культурных и образовательных проектах может стать фундаментом для укрепления экономических связей, считает Володин.

Спикер напомнил, что в России учатся более двух тысяч студентов из Монголии. Он подчеркнул важность изучения русского языка в республике.

Хурэлсух отметил, что в Монголии понимают значимость русского языка. Из шести членов делегации пятеро закончили советские и российские вузы, уточнил он.

“Я думаю, правильно в эти дни, когда мы празднуем столетие установления дипломатических отношений, выразить благодарность от имени монгольского народа российскому народу, который всегда был рядом с нами”, – сказал президент Монголии.

Он пригласил спикера ГД посетить республику. В свою очередь Володин предложил Хурэлсуху выступить на пленарном заседании Думы во время следующего визита в Россию.



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