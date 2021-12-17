Фавориты и аутсайдеры плей-офф Лиги Чемпионов

17.12.2021, 14:26, Детали

Теги: Спорт, Футбол

13 декабря состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги Чемпионов. Как сообщает источник , по ходу этого события не обошлось без конфузов. Реалу вытянули в пару Бенфику, но после, результаты были признаны недействительными, т.к. в корзинах неправильно разместили шары. Жеребьёвку провели повторно. Мадридцы были против этого решения и хотели сыграть с Бенфикой, но организаторы не пошли на поводу у «королевского клуба». Второй этап жребия уже прошёл чётко по регламенту и определил соперников по 1/8 финала. Кто является фаворитом и аутсайдером в сформированных парах будем разбираться по тексту ниже.

Спортинг – Манчестер Сити

Здесь всё более чем очевидно. Спортинг выглядел неплохо в Лиге Чемпионов, но в матчах с более сильным Аяксом дважды провалился, оба раза проиграв с крупным счётом. Поэтому для «горожан», набравших отменную форму, португальцы, скорее всего, будут вполне проходным соперником. Поэтому все букмекеры ждут именно подопечных Гвардиоллы в 1/4 финала.

ПСЖ – Реал

Мадридцы хотели играть с Бенфикой, а вместо этого попали на ПСЖ. Будет сложно, но испанцы уже обыгрывали парижан и знают, как это делать. Во многом ситуация будет зависеть от формы обеих команд после зимней паузы. Пока же букмекеры дают им равные шансы на успех и выделить явного фаворита в этой паре нельзя.

Зальцбург – Бавария

Мюнхенцы являются фаворитом не только в этой паре, но и, в целом, в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Букмекеры не сомневаются в проходе Баварии в четвертьфинал. Однако, Зальцбург является боевитой командой, которая впервые в своей истории попала в плей-офф ЛЧ. И вряд ли австрийцы планируют сдаваться без боя. Поэтому за этим противостоянием будет как минимум интересно наблюдать, и наверняка нас ждёт 2 отличных и результативных матча.

Интер – Ливерпуль

Ещё одна пара равных соперников. Небольшое превосходство букмекеры отдают Ливерпулю, но миланцев явно не стоит недооценивать. Ведь у них хороший состав, который, возможно, будет укреплён в зимнее трансферное окно. Поэтому в двух матчах будет настоящая битва, и сказать, кто окажется в четвертьфинале из этой пары со 100% вероятностью не рискнёт даже самый опытный футбольный эксперт.

Челси – Лилль

И снова Челси сыграет с Лиллем. Действующий обладатель трофея Лиги Чемпионов является фаворитом в этой паре. Скорее всего, «аристократы» смогут добыть уверенную победу. Ведь в нынешнем сезоне Лилль демонстрирует средний уровень футбола, и выход в плей-офф Лиги Чемпионов для команды уже можно считать неплохим достижением.

Вильярреал – Ювентус

Фаворитом пары считают Ювентус, но смогут ли туринцы подтвердить этот статус на практике? Ведь игра у команды в этом сезоне не идёт, и часто «старая синьора» проваливается даже в матчах с середнячками, а иногда и аутсайдерами Серии А. Вильярреал явно сильнее многих итальянских команд, что уже доказал в нынешней Лиге Чемпионов, оставив за бортом турнира Аталанту.

Бенфика – Аякс

Букмекеры считают этот жребий для Аякса очень простым. Действительно, нидерландцы были очень хороши на групповой стадии и доказали, что со своим качеством футбола могут бороться как минимум за повторения своего достижения, которым является выход в полуфинал турнира. Но «орлов» не нужно списывать со счетов. Ведь эта команда в нынешнем розыгрыше громила Барселону, пусть и ту, которая находится не в оптимальной форме. Поэтому как минимум борьбы от Бенфики ждать точно стоит.

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Обе команды находятся не в лучшей форме, ввиду чего не относятся к главным претендентам на победу. Но и Атлетико и МЮ являются грандами европейского футбола и знают, как играть в важных матчах. Кто пройдёт в четвертьфинал сказать сложно. Ведь это равные по силам команды, и, вполне возможно, победителя не удастся выявить даже по итогам двух матчей и для этого понадобится серия пенальти. Поэтому с нетерпением ждём этого противостояния, а также возвращения еврокубкового футбола в принципе.