 

Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида

17.12.2021, 14:18, Разное
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Глава Минздрава принял участие в XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Выбор такой площадки не случаен, ведь огромное влияние на деловую активность в стране оказывает именно ситуация с коронавирусом.

О том, какие меры для борьбы с эпидемией государство рассматривает в качестве эффективных, Михаил Мурашко ответил лаконично. Речь идет о том, чтобы вовремя вернуть ограничительные меры и распоряжения по соблюдению социальной дистанции в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Кроме того, добавил министр, необходима повторная вакцинация спустя полгода. При этом, по его словам, расслабляться пока рано – страна продолжает находиться в зоне повышенной опасности.

“Мы не вышли еще из четвертой волны”, – подчеркнул Михаил Мурашко.

Отметим, слова главы Минздрава подтверждаются и статистически. Согласно данным оперативного штаба, опубликованным 17 декабря, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 27 743 новых случая коронавируса. При этом выздоровевших пациентов оказывается почти на десять тысяч больше – 37 437 человек. Число летальных случаев, зарегистрированных ща 24 часа, составило 1 080.



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