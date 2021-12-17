«Унижать и глумиться не людское, можно только сочувствовать»

В интернете опубликован «воровской прогон», который запрещает заключенным ущемлять арестантов, изнасилованных по приказу силовиков.

В среду, 15 декабря, телеграм-канал Baza опубликовал фото так называемого воровского прогона — обращения авторитетных арестантов к заключенным колоний и изоляторов с указаниями о том, как в данный момент нужно трактовать тюремные понятия. Письмо, как указано в тексте, стало ответом на публикацию видеоархива пыток в учреждениях Саратовского управления ФСИН, вывезенного из РФ бывшим осужденным Сергеем Савельевым, и на резонансные дела об изнасилованиях и избиениях заключенных в ангарской колонии № 15 Иркутской области.

В письме неназванные заключенные призывают «не унижать и не глумиться» над теми, кого изнасиловали в результате силовых провокаций оперативников или «активистов» (сотрудничающих с администрацией колоний и СИЗО заключенных. — Ред.). «По-человечески им можно только посочувствовать», — сказано в письме.

«Новая газета» попросила бывшего политзека и правозащитницу объяснить, как работают подобные обращения и способны ли они вообще что-то изменить в сложившейся системе ФСИН.

ДИСКЛЕЙМЕР

В тексте идет речь о письме так называемых воров в законе, которое обычно составляется с использованием «понятий» — определенных жаргонизмов, присущих криминальному миру. В 2020 году суд признал экстремистским и запретил в РФ «движение АУЕ», и с тех пор власти могут трактовать использование уголовной символики и лексики как распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). По этой причине само письмо приведено с сокращениями.

Baza утверждает, что член Совета по правам человека (СПЧ) и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева подтвердила, что ей известно об опубликованном телеграм-каналом обращении. В разговоре с «Новой» правозащитница пояснила лишь о том, что в ходе своей деятельности в оригинале видела лишь «подобные» письма, а не приведенную Baza бумагу: «Сотрудники СИЗО показывали нам письма, которые они перехватывали».

В целом текст распространенного в соцсетях обращения арестантов по внешним признакам похож на настоящий: в нем, например, соблюдены определенные правила подчеркивания «понятий». Брат Алексея Навального Олег, который освободился из колонии в 2018 году после 3,5-летнего срока по делу «Ив Роше», например, вспоминал о подобной тюремной «бюрократии», которой обучился, пока составлял обращения для зэков.

Однако текст появившегося в среду письма о пытках отличается от классических обращений такого рода, отмечает Меркачева.

«Обычно все эти «прогоны» подписываются — должны стоять имя или кличка какого-то «авторитета», «положенца», «смотрящего». А мы видим, что эта <опубликованная в интернете> бумага никем не подписана. Возможно, ее написал и распространил простой арестант, она могла быть инициативой снизу от того, кто прошел через пытки и сейчас находится в положении опущенного.

Второй вариант (поскольку нет никаких подписей) — это могла быть какая-то оперативная история, придуманная кем-то из спецслужб.

Ведь те, кто отвечает за «криминальный порядок» в зонах, обычно не боятся подписываться», — говорит правозащитница.

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Ныне общественный активист, а ранее политзек Иван Асташин почти 10 лет (все 2010 годы) провел в колониях управления ФСИН по Красноярскому краю, также неоднократно упоминавшегося в связи с пытками. Именно из этого управления ФСИН вышли многие высокие чины современной российской пенитенциарной системы, включая генерал-лейтенанта Александра Калашникова, которого Владимир Путин отправил в отставку с должности руководителя тюремного ведомства в конце ноября на фоне скандала с изнасилованиями в тюремной больнице Саратовской области.

Асташин объясняет отсутствие подписи под обращение по-своему. «Да, раньше, как правило, <«авторитеты»> подписывались конкретными именами и прозвищами. Но не так давно в Уголовном кодексе появилась статья 210.1 — «Занятие высшего положения в преступной иерархии», исходя из которой, любому, кто называет себя «вором» или — как это принято писать в прессе — «вором в законе», грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Поэтому сейчас, как я вижу, <заключенные> стараются лишний раз на эти грабли не наступать, не заявлять об этом специально, чтобы не попасть под дополнительную уголовную ответственность», — говорит он.

Фото: Юрий Тутов / ТАСС

Другое существенное отличие: в обращении арестантов о пытках и изнасилованиях говорится в целом о тюремном укладе в учреждениях ФСИН по всей России, хотя на практике правозащитники встречаются в основном с письмами по вполне определенным и узконаправленным вопросам.

«Чаще всего в таких бумагах пишут что-то вроде «каждый, кто увидит такого-то, передайте ему, что он нехорошо поступил». Или «такой-то называет себя «смотрящим», не верьте ему». В таком духе», — пересказывает Меркачева содержание тех бумаг, что она сама держала в руках.

Главным посылом письма о пытках стала фактическая регламентация процесса перевода заключенных в низшую касту так называемых опущенных.

В тексте зэки призывают не идти на поводу у провокаторов и не запрещать есть из одной посуды с ними тем, кого «активисты» или силовики облили мочой, изнасиловали дубинкой, шваброй или иным предметом.

Таким осужденным предлагается жить среди тюремной касты «мужиков». С реальным изнасилованием все сложнее: питаться из одной посуды с жертвами запрещается, но и приравнивать их к «опущенным» или отверженным не предлагают.

Нельзя однозначно утверждать, что изложенное в письме означает смену тюремных порядков в РФ и вообще вдохновлено скандалом вокруг пыточных конвейеров в Саратовской области и других регионах, считает Асташин.

Еще в 2019 году Иван, находясь в заключении, опубликовал письмо под заголовком «Тюрьма и ***», в котором объяснял, как на тот момент были устроены институциализированные изнасилования в российских колониях:

«И вот когда весь пыточный инструментарий вертухаев XXI века исчерпан, говорят: «Тебя сейчас<[изнасилуют>!» или «Ведите <…>!». <Членом> пугают, в общем. И зэк, стоящий раком, с заломанными руками и спущенными штанами, кричит: «Не надо! Я все сделаю!» А как иначе? Если его <изнасилуют> или просто «щелкнут» (то есть дотронутся <…>), он на всю жизнь останется «обиженным», и мужики даже за руку с ним здороваться не будут. А если он под угрозой <членом> сделает хозработу или напишет отказ от воровских традиций — это не так страшно, хотя по понятиям неприемлемо, но в подобной ситуации его, скорее всего, поймут.

Точно таким же образом в Красноярске, Иркутске, Ангарске, Благовещенске и некоторых других городах в СИЗО и ИВС добываются явки с повинной и нужные показания. <…>

Кстати, если тебя по беспределу <изнасилуют> не <членом>, а каким-либо предметом, то на твой социальный статус это никак не повлияет».

Сейчас, когда пытки в колониях и СИЗО РФ вскрылись в больших масштабах, Асташин не удивляется подобным обращениям заключенных.

«Революции в понятиях преступного мира не произошло. Для меня в принципе ничего нового тут не написано. Важно обратить внимание — изначально речь идет о лицах, которых насиловали и унижали швабрами и дубинками. Такие и раньше не приравнивались к «обиженным». То есть тут повторяется уже известное, чего и так арестанты придерживались. Дальше речь идет о тех, кого изнасиловали непосредственно половым членом. И там говорится что мы, «воры», не говорим вам, есть и пить из одной посуды с ними. То есть уже как бы имеется в виду, что они в другой касте, в статусе обиженных. Но также просят их не приравнивать, как тут написано, к «петухам», то есть к тем, кто по другим причинам попал в эту касту. И тут это все еще раз доводится, чтобы люди потом не стали сами работать «прессовщиками» и «разработчиками», — объясняет Асташин цель подобного письма.

Фото: Юрий Тутов / ТАСС

При этом пенитенциарные учреждения в РФ до сих пор делятся на условные «красные» — режимные, под контролем администрации и их агентов в лице «активистов», — и «черные», где в определенной степени свободно чувствуют себя сторонники «воровского» уклада.

Поэтому смысл таких обращений не совсем ясен — до режимных колоний они просто не дойдут.

«Надо понимать, что если где-то вообще подобные бумаги и ходят, то там уже в целом все нормально. Человек обычно и не думает, и не представляет, что такое вообще может с ним случиться. А потом его отправляют в Саратов или в Красноярск, где он сталкивается с этим <пытками и изнасилованиями> впервые. И, конечно, зачастую не понимает, как дальше сложится к нему отношение со стороны других заключенных», — поясняет Асташин.

«Для примера возьмем красноярское СИЗО. Там нет вообще никакой межкамерной связи. Там практически в каждой камере сидят разработчики так называемые. Естественно, никаких там «воровских прогонов» не ходит. И если человек со свободы туда попадает, то он знает только то, что видит своими глазами, и то, что слышит от других заключенных, содержащихся в камере», — продолжает он.

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Откуда появилась анонимная бумага и насколько она подлинна — неизвестно. Меркачева говорит, что получила фото обращения, опубликованного каналом Baza, еще неделю назад от людей, когда-то отбывавших наказание, которым тоже кто-то переслал подобные сообщения. Поэтому вполне вероятно, что здесь сработал эффект массовых рассылок сообщений между бывшими заключенными. «Возможно, Baza имеет источники в следственных органах», — говорит правозащитница.

«Чисто по-человечески все, что там написано, очень понятно и не вызывает сомнений, потому что в статусе «опущенных» действительно оказывались люди, подвергнутые пыткам.

Мы живем в XXI веке? И вся эта кастовость существует только по одной причине — она нужна администрации, чтобы управлять массой заключенных, шантажировать, наказывать через систему.

Конкретный пример из практики: один из заключенных пожаловался в ЕСПЧ <Европейский суд по правам человека>, и по заданию администрации один из активистов попытался его «опустить». Такая месть. <Попытался изнасиловать> безуспешно, но они делали вид, что все удалось, потому что оперативник подготовил целую справку (я ее видела), что теперь такой-то осужденный относится к такой-то касте. Ну это дикость, что оперативники составляют такие справки и знакомят с ними всех осужденных», — заключает Меркачева.

Никита Кондратьев, руководитель службы информации

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