Снимите это немедленно: модные провалы звезд 2021 года

Не все звезды Голливуда пользуются услугами профессиональных стилистов, особенно если не планируют появиться на красной дорожке. Поэтому провалы случаются даже у самых модных селебрити. Например, ведущая шоу “Топ-модель по-американски” уже давно отошла от карьеры. Но ее страсть к вычурным и эффектным нарядам осталась. Вот только поклонники, увы, не оценили ее наряд с эффектными “крыльями” и длинным шлейфом (на главном фото слева).

В случае Эммы Уотсон, вы ни за что не догадаетесь, из чего выполнено ее платье! Актриса ведет скрытный образ жизни и встретить ее на мероприятии – большая редкость. Два года она не выходила в свет, а когда появилась на публике, удивила всех платьем, которое создал Харрис Рид (на главном фото справа): дизайнер прославился тем, что шьет наряды из старой одежды.

Кристен Стюарт

На Венецианский кинофестиваль звезда саги “Сумерки” надела наряд от Chanel, который больше напоминал пижаму. Поклонники такой выход не оценили, ведь Кристен пришла на премьеру фильма о принцессе Диане!

Кейт Хадсон и Тина Фей

Яркая, сексуальная в роскошных нарядах – такой мы привыкли видеть актрису. Но что-то случилось с ее стилем, и на Венецианском кинофестивале Кейт была облачена в платье неприметного цвета.

Тина любит появляться на красных дорожках в ярких платьях с глубоким декольте и обязательно с длинным шлейфом. А то, что комедиантка надела на “Золотой глобус”, фанаты назвали “бабушкиным нарядом”.

Вупи Голдберг и Холли Берри

В последнее время для выходов Голдберг выбирает свободные и мешковатые аутфиты. В этот раз Вупи раскритиковали за накидку с руками-фонариками.

В случае с Холли Берри критиков смутили 2 вещи: огромный бант, который оказался спереди и неряшливая прическа.

Шерон Стоун и Серена Уильямс

Шерон Стоун – еще одна голливудская звезда, которую зрители привыкли видеть в сексуальных образах. Поэтому неудивительно, что ее платье диснеевской принцессы удивило многих критиков Каннского фестиваля.

В этом случае, наряд на Met Gala Серены вполне гармоничен: серый комбинезон, босоножки и сумка. Но с меховой накидкой образ теннисистки получился перегруженным.

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Ким Петрос и Синтия Эриво

Что хотела сказать таким нарядом немецкая певица? Сама Ким сказала, что представляет “всех мужчин-лошадей и девушек-лошадей”. Образ хоть и не провальный, учитывая, что это Met Gala, но слишком перемудренный.

Это был один из ярких образов Синтии. С чем-то только ни сравнивали этот кислотный наряд. Самым популярным оказался абажур. Поклонники решили, что в таком образе можно появляться только в Хэллоуин.

Ким Кардашян и Наталья Водянова

Конечно, супруга Канье Уэста – символ эпохи, но до Барби ей далеко. Брюнетка с пышными формами, облаченная во все розовое, выглядит как минимум нелепо. Согласны?

К слову, с яркостью переборщила и Наталья Водянова. На одну из вечеринок модель пришла в платье с огненным принтом, дополнив его такими же сапогами.

Милла Йовович и Кэти Перри

Глядя на этот наряд актрисы, хочется узнать: уместно ли так одеваться на презентацию книги?

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На открытии музея кинематографических искусств и наук Кэти Перри поразила всех выбранным нарядом. Возможно, этим латексным нарядом она хотела показать всем, как подтянула фигуру спустя год после рождения ребенка.

Леди Гага, Сальма Хайек и Майли Сайрус

Странно удивляться нарядам певицы, которая начала свою карьеру с эпатажа и продолжает удивлять экстравагантными образами. Но в этот раз Леди Гага превзошла себя, объединив в один ансамбль ультравысокую платформу, шелковый тюрбан и боди.

Стиль Сальмы порой вызывает вопросы. Актриса была замечена в темно-синем костюме из бархатной ткани. Мало того что наряд смотрелся на ней странно, так еще и добавил ей лишние килограммы.

Завершает модные провалы 2021 года эпатажный аутфит Майли Сайрус. На шоу Gucci Love Parade певица не стала менять своих привычек и удивила публику длинным платьем в пол с двухцветной бахромой и молочным поясом из перьев.