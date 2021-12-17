Гинеколог Артёмова объяснила, как и когда диагностируется бесплодие

Вопрос о продолжении рода для многих людей крайне важен, и проблемы в этом дете могут закончиться для семьи настоящей трагедией. О том, как сегодня диагностируют бесплодие, и что является отклонением от нормы, пояснила журналистам OANews гинеколог-сексолог, маммолог, врач УЗИ Анжела Артёмова.

“Планирование беременности, наверное, один из самых важных этапов в семье. Дети – это больная безграничная любовь и огромная ответственность за их здоровье и жизнь. На моей практике около 50% пар сталкивается с проблемами зачатия”, – рассказывает эксперт.

Бесплодной парой врачи определяют тех людей, у которых не наступает беременность 12 и более месяцев при регулярной половой жизни. Все неудачные попытки зачатия до 1 года не считаются медицинской проблемой.

При этом, объясняет Артёмова, важную роль играет в этом и регулярность половой жизни. Она должна быть адекватной – по нормам ВОЗ, это 2-4 раза в неделю. Если больше, то сперматозоиды просто не успевают сформироваться, из-за чего не наступает зачатие. Реже – шанс забеременеть уменьшается уже из-за овуляции. Насторожить женщину, которая планирует беременность, должны также нарушения менструального цикла, болевой синдром во время секса и без него.

“Современный мир медицины вводит такие пары в поток отрицательных эмоций и длительные стрессы еще больше усугубляют ситуацию. Я поделюсь алгоритмом, с чего надо начать и как минимизировать свои затраты и время для получения результата”, – пояснила гинеколог.

Первое, с чего советует начать Артёмова – это голова. Нужно задаться вопросом, готова ли пара завести детей, есть ли страх, тревога или боязнь. Психологический фактор в этом деле имеет огромное значение.

Далее важно сходить к гинекологу на осмотр, сделать УЗИ и сдать анализы на инфекции. Это даст понимание того, имеются ли анатомические проблемы и защемления, особенности расположения матки, опущение органа, и что еще физически может мешать зачатию. Как отмечает гинеколог, последний пункт многие врачи упускают. Когда проблемы выявлены, их можно решить при помощи остеопатов, физиолечения, массажей и лазерных методик.

Мужчине обязательно нужно сдать спермограмму. Врач проведет осмотр, оценит его половую конституцию, выявить в анамнезе заболевания, приводящие к бесплодию.

Следующий шаг – гормональные обследования и выявление дефицитов у обоих половых партнеров. После – УЗИ органов малого таза для того, чтобы выявить анатомические проблемы, миомы, эндометриоз, гидросальпиекс, кисты яичников. Естественно, после проблемы и заболевания лечат.

“Если говорить о стимуляции беременности какими-либо препаратами, то данный вопрос на так прост, как кажется. Необходимо установить проблему, а не доверять своё будущее одной выпитой таблетке. У всего есть последствия, как для вас так и для вашего будущего малыша”, – предупреждает эксперт.

Также Артёмова отмечает важность подбора своего врача. Ставить клеймо “бесплодие” на себе не нужно. Лучше посоветоваться с несколькими специалистами, а потом принимать решения.

Решиться на ЭКО можно в любой момент. Статистика показывает, что 60% пар, прошедших через эту процедуру, после самостоятельно беременеют. Это указывает на то, что партнеры были просто недообследованные.