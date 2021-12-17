 

Мнение: О путинских присных… Они и правда «уху… ели»? Или – он?

17.12.2021, 6:16, Разное
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Иногда лучше жевать, чем говорить © Даже если при этом приходится жевать сопли.

Ну, правда, разочек что-то можно сказать даже на высшем уровне «в сердцах», хотя политиков учат так не делать. Но повторяя те же угрозы из раза в раз, политик уже сильно рискует.

Что самое опасное, рискует он уже не только своей репутацией, но и своей страной. Хотя… Тут уже есть повод задуматься, а какая именно страна для него – своя?

Какое всё это имеет отношение к России? Да самое прямое! К сожалению…

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «Карибский кризис» может повториться. Тогда, полвека назад, если кто забыл, #СССР и #США оказались практически на грани атомной войны, и лишь несколько случайностей спасли ситуацию. Главной из которых был возрастной состав тогдашних советских вождей – людей, так или иначе прошедших через горнило страшной войны.

Теперь реальную войну мало кто понимает нутром. Даже хотя бы афганскую. А чем меньше понимания того, что же такое на самом деле «кровь – пот – слёзы», тем воинственнее лозунги. Тем более, что «пиджаки» – самые бравые вояки, пока не доходит до дела.

И вот Россия устами замглавы МИДа Сергея Рябкова доводит градус противостояния с Америкой до экзистенциального. Уже прозвучали заявления, что «Россия может дать ответ с использованием военных технологий». Уже заявлено, что, дескать, невозможно предсказать, «что будет в следующий раз, если конфронтация дойдёт до этого» – до предела.

Вот интересно, повышать градус риторики, пугая войной, это вообще – что? Ведь если там вдруг не дрогнут, придётся «»за базар ответить. И что – нажимать «на кнопку» или капитулировать?

Реально, они там совсем…, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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