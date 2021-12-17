 

Мнение: Привлекательная Латвия

17.12.2021, 2:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Транзит российского угля через Латвию вырос на 194%.

В ноябре 2021 года через три крупнейших латвийских порта — Рижский, Вентспилсский и Лиепайский — перевалили 489 тыс. тонн угля, что на 194% больше показателей прошлого года за тот же месяц. Об этом заявили в Министерстве транспорта Латвии.

Как сообщили в ведомстве, восстановление потока грузов угля через Латвию «в очередной раз подтверждает значимость латвийского транзитного коридора и привлекательность портов для бизнесменов из России, росту также способствует мировая конъюнктура на рынке энергетических ресурсов».

«В то же время мы должны осознавать, что портам и всем участникам логистического процесса необходимо активно работать над привлечением альтернативных грузов — диверсификацией грузов, а также продолжать работу по увеличению добавленной стоимости в портах», — подчеркнул министр транспорта Талис Линкайтс.

Ранее бывший вице-президент и член правления «Латвийской железной дороги» Айварс Стракшас высказал предположение, что правительство Латвии сознательно отдает России потоки транзитных грузов, которые идут через порты Риги, Вентспилса и Лиепаи.

https://www.rubaltic.ru/news/16122021-latviyskie-porty-uvelichivayut-obemy-sotrudnichestva-s-rossiey/ – цинк

Опять же к вопросу о необходимости развивать собственные торговые порты – совершенно не зачем, давать наживаться на транзите враждебным государствам.
В данном случае, вполне понятно, что в Вентспилс и Лиепаю везти дешевле, удобнее и быстрее (особенно если это уголь с Донбасса), нежли гнать уголь в Усть-Лугу, а текущая ситуация с газом и углем в Европе позволяет получать хорошую маржу, но попутно с сокращением транзита через Прибалтику из Белоруссии, надо продолжать работать и над сокращением транзита через Прибалтику из России, развивая свою транспортную и портовую инфраструктуру.

PS. Сама Латвия, несмотря на болтовню про "российскую агрессию", как выясняется, очень довольна транзитом "агрессорского угля" через свои порты.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Скандалы: «У них нет не только неопровержимых доказательств, вообще нет никаких доказательств»

28.05 / Мнение: Об отношении москвичей к восстановлению памятника Дзержинскому

08.10 / Мнение: Комфортное состояние злобы

20.09 / Тихановская пригрозила обнародовать личные данные белорусских силовиков

15.12 / Акция “Елочный круговорот” в Москве продлится до 20 февраля

11.02 / Время мешает Лукашенко пойти путем Каддафи – политолог Николюк

10.12 / Ирина Безрукова впервые откровенно рассказала о смерти сына и своих попытках уйти из жизни

15.11 / Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в черном мини-платье

10.07 / Внеземные цивилизации могли построить сферу Дайсона вокруг черной дыры

01.08 / Выросли пенсии, но подорожал газ: как изменилась жизнь россиян с 1 августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика