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Ждем «ультраполярное вторжение»

17.12.2021, 7:07, Погода
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Погода вновь готовит нам сюрпризы.

На этот раз вслед за оттепелью надо готовиться к морозам, предупреждают метеорологи. А предварять их будут снег и метели. Причиной погодных перемен станет изменение направления воздушных потоков в тропосфере над восточной Европой с западных на северные.

Температурный режим в выходные будет по-зимнему комфортными, с небольшим минусом. Но при этом начнет усиливаться ветер. В ночь на понедельник начнется заметное похолодание, и день не будет теплее ночи. Во вторник понижение температуры продолжится, из-за крепкого северного ветра погода будет ощущаться еще более холодной.

Однако на этой неделе погоду в центрально-европейской части России будет определять обширный циклон, который принесет новые порции снега. В его центре регион окажется в выходные.

Вслед за ним нас ожидает так называемое ультраполярное вторжение – в ЦФО придут очень холодные воздушные массы из акватории Карского моря. Температура понизится до -20 градусов.

18-19 декабря в Москве в дневные часы около 0 градусов, В Санкт-Петербурге – до +3, в Ярославле – до -4. Ночью на 4-6 градусов холоднее.

Атмосферное давление в выходные резко понизится – с 750 до 729 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 19 декабря было в 1994 году: -30,0 градусов. А в этот день 2019 года городе было тепло: +5,1 градуса.




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