Дума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины граждане смогут при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19 или медицинского отвода от вакцинации.

До первого февраля 2022 года можно предоставлять результаты отрицательного ПЦР-теста. После этого такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом.

Перечень объектов, где необходимо предоставить QR-код, примут региональные власти. Закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

Вместе с законопроектом депутаты приняли постановление и зафиксировали направления дальнейшей работы ко второму чтению.

Перед вторым чтением законопроект отправят в регионы на месяц. За это время Дума и правительство обсудят поправки, подготовленные фракциями, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он выразил надежду на постоянный диалог с правительством. Необходимо сделать все, чтобы улучшить законопроект, сказал спикер.

“Важно, чтобы правительство вело полноценный диалог с парламентом, а депутаты будут, практически еженедельно встречаясь с избирателями, докладывать о работе, отчитываться. И это будет правильно — особенно в этой ситуации”, – отметил он.

Ранее Володин сообщил о снятии с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте. Решение стало результатом диалога Думы с правительством на основе мнений регионов и обращений граждан, подчеркнул председатель ГД.