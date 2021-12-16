Овдовевший Прохор Шаляпин закончил траур и снялся в новогоднем огоньке

После двух месяцев траура Шаляпин решил оставить горе позади и двигаться дальше. В Instagram артист опубликовал снимки со съемок новогоднего огонька.

Два месяца назад ушла из жизни супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Дэвис. Для артиста это была страшная потеря, он с подавленным настроением давал интервью, в том числе пообщался с ним и Андрей Малахов. Хейтеры Шаляпина постоянно упрекали его в меркантильности и бесчувственности к Дэвис, но после откровенного разговора с Малаховым все стали сочувствовать вдовцу. Жена артиста была первоклассным юристом, ее главным условием было заключение брачного контракта перед свадьбой. Теперь никто не сможет усомниться в искренних чувствах Шаляпина, супруги действительно любили друг друга.

Сейчас артист постепенно возвращается к привычной жизни, он решил оставить прошлое позади и двигаться дальше. К тому же, недавно вдовец заявил о проблемах с деньгами. Раньше в соцсетях Прохора Шаляпина можно было увидеть только грустные посты, а теперь он активно публикует свои новые клипы и снимки со съемок новогоднего огонька. После фото с Анастасией Волочковой на певца обрушился хейт. Некоторые не оценили радостное настроение вдовца, обвинив его в неуважении к умершей жене. Шаляпин не отвечает на негативные комментарии, но под последним постом написал, что зрелый человек не будет обращать внимания на слова других. Поклонники активно защищают артиста, им нравятся новые музыкальные работы и позитивный настрой Шаляпина.