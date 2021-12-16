Пригожин обвинил спецпредставителя ООН Уильямс в разжигании конфликта в Ливии

Предприниматель Евгений Пригожин считает захват группировками правительственных зданий в Триполи закономерным следствием политики, проводимой Организацией Объединенных Наций.

Журналисты Федерального агентства новостей попросили петербургского бизнесмена прокомментировать события в ливийской столице, случившиеся в ночь на 16 декабря. Вооруженные формирования откликнулись на призыв лидера группировки «Ас-Сумуд» Салаха Бади и взяли под контроль ряд зданий госучреждений, включая штаб-квартиру переходного кабмина.

Пригожин отметил, что вмешательство ООН в дела африканских стран всегда сопровождается военными конфликтами.

«Суданцы десятками лет мирно трудились и строили свою страну. Пришла ООН и все разрушила. В ЦАР ооновцы насилуют и убивают, насколько мне известно», – сказал предприниматель.

Он назвал трагедией то, что произошло в Ливии, где спустя 10 лет после бомбардировок НАТО западные политики вновь «бесцеремонно вмешиваются». Граждан лишили шанса на мирное разрешение кризиса. Проведение избирательного процесса, запланированного на 24 декабря, остается под вопросом.

«Ливийский народ сложно, с противоречиями, но шел к этому, и был готов выбрать президента в честной борьбе. Но ливийские нефтяные деньги, которые текут в карманы некоторым бесчестным представителям международных и европейских структур, не дают им покоя», – заявил Пригожин.

Предприниматель раскритиковал действия специального представителя генсека ООН Стефани Уильямс. Она спровоцировала новый виток вооруженной эскалации.

«Госпожа Уильямс открыла ящик Пандоры, как обычно, крайне непрофессионально и по-хамски. Поэтому то, что сделал Салах Бади, он сделал по-своему», – считает Евгений Пригожин.

Бизнесмен подтвердил, что негативно относиться к насилию и не поддерживает методы боевика из Мисураты. Однако патриотические чувства Салаха Бади, попранные действиями американского дипломата, достойны уважения.