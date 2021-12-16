 

Скандалы: Бизнесмен Пригожин назвал хамство американки Уильямс одной из причин эскалации в Ливии

16.12.2021, 15:42, Разное
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Российский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что главной причиной новых бунтов в столице Ливии стало грубое вмешательство ООН во внутренние дела страны. Такое происходит не в первый раз, подчеркнул он.

Минувшей ночью бандформирования вошли на территорию штаб-квартиры Правительства национального единства Ливии, и захватили ряд других правительственных зданий. Главарь группировки «Ас-Сумуд» Салах Бади заявил, что запланированные на 24 декабря всеобщие выборы коррумпированы и организованы так, чтобы провести во власть людей, выгодных иностранным силам. Одним из виновников этого полевой командир назвал спецпредставителя ООН по Ливии Стефани Уильямс, которой вменил желании обогатиться за счет ситуации в стране.

«К сожалению, везде, куда суется ООН процветают военные конфликты. Я никогда не был на этих территориях и могу ошибаться, но совпадения уж слишком очевидны», — отметил Пригожин.

Вмешательство ООН привело к серьезным проблемам в Судане и ЦАР, как и во многих других странах, включая Ливию, разрушенную в 2011 году силами НАТО с ведома и одобрения Организации Объединенных Наций.

«То, что произошло в Ливии, безусловно, трагедия; невозможно не понять ливийцев, в судьбу которых бесцеремонно вмешиваются. Они так ждали выборов, после того как НАТО осквернил их страну. Ливийский народ сложно, с противоречиями, но шел к этому, и был готов выбрать президента в честной борьбе. Но ливийские нефтяные деньги, которые текут в карманы некоторым бесчестным представителям международных и европейских структур, не дают им покоя», — указал Евгений Пригожин.

Трудно переоценить, считает он, отрицательное влияние Стефани Уильямс на ситуацию в Ливии — с того момента, как она была назначена на пост, шансы на политическое урегулирование в стране уменьшились.

«Госпожа Уильямс открыла ящик Пандоры, — как обычно, крайне непрофессионально и по-хамски. Поэтому то, что сделал Салах Бади, — он сделал по-своему. Я как человек, который всегда выступает против насилия, конечно, не поддерживаю его методы, но глубоко понимаю и уважаю его патриотические чувства», — подытожил петербургский бизнесмен свою оценку ситуации в Триполи.



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