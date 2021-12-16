 

Врач Осипов рассказал об особенностях протекания “Омикрона”

16.12.2021, 14:31, Разное
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Врач Андрей Осипов пояснил об особенностях протекания штамма COVID-19 «Омикрон». По его словам, зараженные пациенты не теряют вкус и запах, как это было ранее.
Пациенты с «Омикроном» поступили в Домодедовскую центральную горбольницу. Врач Андрей Осипов рассказал, что болезнь у них протекает в легкой форме. Состояния большинства заболевших оценивается как удовлетворительное. Жизни пациентов ничего не угрожает.

У зараженных «Омикроном» легкие не поражены. На сегодняшний день у них нет ярко выраженных симптомов, наблюдение за ними ведется уже неделю.

Распространение «Омикрона» в мире тревожит ученых и медиков. Во Франции президент Эммануэль Макрон допустил, что будет введена обязательная вакцинация, пишет портал iReactor.



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