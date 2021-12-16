Банк, разорившийся из-за инвестиций в 5G-технологии, подал иск против Никиты Михалкова

Британский Barings Bank обвинил Никиту Михалкова в распространении заведомо ложной информации. Финансовое учреждение оказалось на грани банкротства из-за массивных инвестиций в акции фирм, лидирующих в области 5G-технологий.

Решение о капиталовложении в 5G было принято нейросетью банка на основании анализа телепрограммы «Бесогон ТВ», показанной по каналу «Россия-24» в апреле 2020 года. В своей авторской передаче Михалков утвеждал, что вместе с вакцинацией будет проводиться чипирование населения.

«Алгоритм посчитал заявление российского режисера заслуживающим доверия. Ведь передача шла по государственному каналу, а сам Михалков — широко известная личность, благодаря «Оскару» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», — сообщил руководитель пресс-службы банка Ник Лисон.

Ожидая быстро растущего спроса на 5G-технологии, алгоритм нейросети взял кредит под 7% годовых и начал активно скупать акции Huawei, Ericsson и Nokia. Однако курсы ценных бумаг за год практически не выросли, и в октябре 2021 года Barings Bank оказался на грани банкротства.

Слушания по делу пройдут в Басманном суде Москвы. По оценкам юристов, у банка есть хорошие шансы добиться компенсации в размере 700-900 млн английских фунтов.

—