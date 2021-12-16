 

Садальский осудил возрастных артисток за рассказы о романах в юности

16.12.2021, 13:02, Разное
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Актер Станислав Садальский негативно высказался о возрастных артистках, которые рассказывают о своих бурных рассказах в юности. Он считает, что знаменитости поступают неправильно. Пост на эту тему артист обнародовал в социальной сети Instagram.
Станислав Садальский считает, что возрастным знаменитостям нужно больше общаться с молодежью. Это поможет как можно дольше оставаться активными. Совсем не обязательно притворяться юным, делать татуировки и использовать модные слова. Эти действия как раз выглядят смешными.

Садальский считает постыдным рассказы артисток в преклонном возрасте о романах на телевидении. По словам актера, нужно постесняться детей.

Накануне Садальский осудил коллегу по цеху Елену Проклову, которая открыто пояснила об интимной связи с Олегом Табаковым в несовершеннолетнем возрасте. Сначала она не называла имя режиссера, но потом все-таки подтвердила, что речь шла именно о нем. Эта тема, по словам Садальского, обсуждается уже год. Критике с его стороны подверглась и Татьяна Васильева. Актриса любит вспоминать годы собственной молодости, пишет портал «Слово и дело».



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