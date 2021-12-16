 

Ольга Бузова в прозрачном пеньюаре станцевала под елочкой

16.12.2021, 13:02, Разное
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Ведущая и певица Ольга Бузова станцевала у елки в прозрачном пеньюаре белого цвета. Она в очередной раз порадовала поклонников пикантным образом.
Ольге Бузовой нравится эпатировать публику. Она нередко не одевает нижнее белье, не стесняется позировать в купальниках. В ответ знаменитость получает бурную реакцию со стороны своей аудитории. На этот раз Ольга Бузова решила предстать в образе Снегурочки. Она надела комплект нижнего белья белого цвета и полностью прозрачный пеньюар. Танцуя у елки, ведущая повернулась спиной к камере.

Подписчиков теледивы не впечатлил ее образ и исполненный танец. Под роликом они оставили преимущественно негативные комментарии. Как заявили фолловеры, Бузова должна надевать подобные вещи только для любимого мужчины, а демонстрировать себя в белье всей стране. Сама же экс-ведущая «Дома-2» предпочитает не реагировать на критику. Она убеждена, что у нее есть «свои люди», которые всегда поддержат ее.

Источник: vm.ru



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