Мнение: Вредно быть собственником



Почетный гражданин Федяев

В Кемеровской области в рамках расследования взрыва на шахте «Листвяжная» арестовали владельца шахты (а также заводов, газет, пароходов) долларового миллиардера Федяева – и это, безусловно, что-то новенькое. Пожалуй, настолько крупных рыб у нас не сажали со времен ареста Ходорковского. Это ведь еще и при том, что самого Федяева называют еще и «теневым хозяином Кузбасса»…

А ведь до сих пор у нас как бы по умолчанию считалось, что за всякие происшествия на промышленных и прочих объектах отвечают непосредственные виновники и, в лучшем случае, менеджмент, а также представители контролирующих органов, если они «проявили халатность». Собственник оставался вне зоны ответственности (возможно, считалось, что с него достаточно того, что он несет убытки). И вот теперь – нате! К делу привлекли аж самого Генерального Прокурора всея Руси, он лично зачитал перечень «выявленных недочетов» при эксплуатации шахты – там, «не всегда контролируют уровень загазованности», «не носят весь набор спасательных инструментов», «не исполняли команду на эвакуацию при первых сигналах о повышении концентрации опасных газов» и т.п.

Все при этом прекрасно понимают, что обличительные «пункты нарушений» из речи Генпрокурора можно почти полностью применить практически к ЛЮБОЙ шахте в России (требования ТБ нигде не применяются в полной мере, поскольку считается, что в таком случае резко упадет норма выработки и, соответственно, прибыли от шахт). Но всех удивил посыл властей – что за такую ситуацию впрямую должен отвечать еще и владелец.

Какие-то тектонические сдвиги происходят, однако! Федяева, понятно, нисколько не жалко – там такой деятель, на котором пробы ставить негде. Тем более что он, как, похоже, и большая часть российских «олигархов», является с высокой степенью вероятности не более чем аватаром реального хозяина всех шахт и разрезов на Кузбассе – Амана Тулеева. Из Вики: «В 1999 году Михаил Федяев и Владимир Гридин выиграли корпоративную войну с группой «МИКОМ» Михаила Живило за угольный разрез «Черниговец». По сведениям журнала «Forbes», бизнесменов поддерживал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев». Угу. И после этого им и «попёрло»… Знаем, видели.

Но тут есть, во-первых, общетеоретическая часть. Если у нас сейчас в очередной раз перепишут правоприменительную практику – не получится ли так, что если я, скажем, даю свою машину в аренду, а водитель на ней собьет человека, то под уголовку потянут заодно и меня как владельца «предмета убийства»? А если я сдам кому-то квартиру, а наниматель устроит на квартире вертеп со шлюхами и подпольный игорный дом, то отвечать опять же буду я?

Уголовное преследование хозяев за то, что КТО-ТО делает с использованием их собственности – это ведь такая беспредельная штука… По этому пути настолько далеко можно зайти…

И, конечно, не менее любопытный вопрос – а что теперь с Денисом Штенгеловым?! «Миллиардер Денис Штенгелов – истинный владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове». Там еще ниже сообщение в статье: «Миллиардер Денис Штенгелов покинул родину и постоянно живет в Австралии».



Вид у Дениса довольно забулдыжный

Как с ним – его теперь тоже привлекут? В «Зимней вишне» – объекте, принадлежащем Денису – погибло ведь даже больше, чем на шахте: на Листвяжной – 52 человека, в торговом центре (по официальным данным) – 60. И, кстати, в том же злосчастном Кузбассе! Процесс по «Зимней вишне» недавно завершился, пересажали кучу народу – о собственнике там, насколько я знаю, речи вообще не шло. Хотя причина гибели десятков людей и на шахте, и в ТЦ одна – нарушение правил эксплуатации объекта.

Циничный ум пиарщика подсказывает, что со Штенгеловым ничего не будет, поскольку «закон что дышло». Штенгелов, во-первых, сидит в Австралии тихо и не отсвечивает, во-вторых Австралия – владение Британской Короны, в-третьих – Федяева взяли наверняка не из-за какой-то там «справедливости», а лишь потому, что сочли катастрофу на шахте удобным поводом, чтобы нанести еще один удар по Аману Тулееву (поскольку Центр убедился, что одной отставки Тулеева и водружения на его место «своего человечка» не хватило до полного контроля за регионом – Тулеев все равно держит его в руках через своих «смотрящих»).



Остатки Зимней Вишни

Но, может, и до Штенгелова захотят дотянуться; тот ведь тоже, поди, «аватар». Как-то, мягко говоря, слабо верится, что такой хлопотный бизнес, как эксплуатация торговой недвижимости, можно вести «дистанционно» из Австралии. Россия все-таки пока еще не до такой степени «цифровизирована», особенно если речь о «глубине сибирских руд».

То есть Штенгелов тоже, поди, тулеевский «браток». Проблема в том, что и сам Тулеев тоже, скорее всего, чей-то аватар…