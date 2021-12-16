Мнение: Дореволюционная индустриализация

Есть два мифа по поводу советской промышленности. Согласно первому мифу, когда большевики захватили Россию, они не нашли там никакой техники сложнее пресловутой «деревянной сохи», заводы пришлось строить в чистом поле, с нуля. Согласно другому мифу, вся советская индустриализация — это показуха, которая сводилась по большей части к переименованию построенных до 1917 года предприятий.

Реальность, как это изредка бывает, находится примерно посередине между этими мифами. Я открыл в Википедии категорию «тяжёлое машиностроение СССР», пробежался по статьям и выписал годы основания заводов.

Получилось примерно 50 на 50: половина заводов открыта до революции, другая половина — после. При этом надо учесть, что для многих заводов указанный в Википедии год основания является на самом деле годом переезда.

Так, к примеру, Сибирский завод тяжёлого машиностроения — это эвакуированный «Красный профинтерн». Как вы знаете, если в названии советского завода есть слово «красный», это в 9 случаях из 10 переименованный царский завод. И действительно, до революции «Красный профинтерн» назывался Брянским машиностроительным заводом. Он есть в списке, дата основания — 1873 год. Другой завод, «Тяжмаш», это эвакуированный Людиновский машиностроительный завод. Год основания — 1745.

Алматинский завод тяжёлого машиностроения вырос из трёх цехов эвакуированного Ворошиловградского паровозостроительного завода им. Октябрьской революции. Если название показалось вам подозрительно революционным, поздравляю вас с хорошим классовым чутьём. Действительно, до революции этот завод назывался «Паровозостроительный завод Русского общества машиностроительных заводов Гартмана в Луганске», он был основан в 1896 году.

Вместе с тем, даже с учётом переехавших заводов, список всё равно делится примерно на две части: половина заводов была основана до 1917 года, вторая половина — уже при коммунистах. Как видно по датам, при Александре III и при Николае II заводы росли как грибы, это была первая волна индустриализации. В 1917 революция погрузила страну в хаос, развитие промышленности остановилось. В 1930-е годы Сталин запустил следующую волну.

Мы можем дискутировать о методах, которые Сталин использовал для строительства новых заводов, критиковать экспорт хлеба из голодной страны и прочие варварские с точки зрения современного человека решения. Однако сам факт, — Сталин продолжил имперскую индустриализацию России, — пожалуй, неоспорим. Вот, собственно, список предприятий:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Предприятия_тяжёлого_машиностроения_СССР

(1958) Азовмаш

(1941) Алматинский завод тяжёлого машиностроения

(1783) Брянский арсенал

(1873) Брянский машиностроительный завод

(1874) Вагонмаш

(1941) Вентпром

(1905) Вильяндиский машиностроительный завод

(1930) Волгоградский тракторный завод

(1933) Дальэнергомаш

(1898) Дмитровский экскаваторный завод

(1896) Завод имени Малышева

(1930) Завод подъёмно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова

(1722) Ижорские заводы

(1907) Иркутский завод тяжёлого машиностроения

(1952) Ирмаш

(1874) Калужский машиностроительный завод

(1801) Кировский завод

(1899) Кировский машзавод 1 Мая

(1932) Кранэкс (завод)

(1896) Красный котельщик

(1923) Криворожский завод горного машиностроения

(1933) Кубаньжелдормаш

(1950) Курганский машиностроительный завод

(1932) Ленинградский государственный завод № 174 имени К. Е. Ворошилова

(1857) Ленинградский металлический завод

(1933) Ленинградский завод опытного машиностроения № 185 имени С. М. Кирова

(1897) Метровагонмаш

(1953) Мозырский машиностроительный завод

(1899) Мыйзакюлаский машиностроительный завод

(1897) Мытищинский машиностроительный завод

(1967) Научно-исследовательский институт командных приборов

(1857) Невский завод

(1934) Новокраматорский машиностроительный завод

(1896) Омский завод транспортного машиностроения

(1946) Пайдеский машиностроительный завод

(1961) Петропавловский завод тяжёлого машиностроения

(1973) Псковэлектросвар

(1941) Сибирский завод тяжёлого машиностроения

(1896) Старокраматорский машиностроительный завод

(1944) Таллэкс

(1898) Тверской вагоностроительный завод

(1899) Тихорецкий машиностроительный завод имени В. В. Воровского

(1869) Тульский завод железнодорожного машиностроения

(1934) Турбоатом

(1941) Тяжмаш

(1933) Уралмашзавод

(1938) Уральский турбинный завод

(1927) Харьковское конструкторское бюро машиностроения

(1942) Электростальский завод тяжёлого машиностроения

Чтобы избежать ненужных споров в комментариях, напомню, что истории про какие-то тысячи заводов, которые якобы открывались при Сталине, следует воспринимать со скидкой на реалии той эпохи. Как следует из советских документов, «к крупной промышленности относятся предприятия с числом рабочих не менее 16 человек при наличии механического двигателя и не менее 30 человек — без двигателя».