 

Теща винит менеджера в педофилии

16.12.2021, 12:24, Разное
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Из аэропорта Жуковский в небо поднялся новый авиалайнер МС-21-300. Преодолев более четырех тысяч километров, самолет благополучно приземлился в Иркутске.

Отмечается, что во время полета пилоты испытали надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования. Сертификация этой модели должна завершиться до конца года, в 2022-м лайнер планируют запустить в серийное производство.



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