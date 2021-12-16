Теща винит менеджера в педофилии

Из аэропорта Жуковский в небо поднялся новый авиалайнер МС-21-300. Преодолев более четырех тысяч километров, самолет благополучно приземлился в Иркутске.

Отмечается, что во время полета пилоты испытали надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования. Сертификация этой модели должна завершиться до конца года, в 2022-м лайнер планируют запустить в серийное производство.