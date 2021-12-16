Мнение: Тупая вертикаль

Если б даже не было угрозы куар-кодов – и без них хватает поводов для расстройства. Правящая в России ОПГ окончательно «отвязалась», плюнула на остатки приличий и хотя бы инстинкта самосохранения – и уже просто, не таясь, взялась строить в России феодальную монархию. Простую, тупую, полностью «вертикализированную». Примитивизация государственного устройства в России завершается.

Причем причин моего горя никто не поймет, увы. «Глубинный народ» окончательно лишают даже теоретической возможности как-то влиять на свою жизнь – а глубинному народу и дела нет. В массах живет неиссякаемая надежда на «доброго правителя», который однажды придет невесть откуда – и станет этому народу верой и правдой служить. Почему? Ну просто так – из любви. Древнейший миф – про правителя-«отца», который якобы будет «заботиться» о своих подданных «как отец о детях», типа, куда ж ему деваться – гены заставляют…

О том, что любить их никто не нанимался и не обязан, «глубинники» не думают – слишком страшно. О том, что кто-то будет для них что-то делать только в том случае, если они ЗАСТАВЯТ его это делать – думать тоже страшно, да и лениво.

В общем, в России уже подготовлен и уже принят в первом чтении закон, который де-факто уничтожает в стране местное самоуправление. Это закон «О губернаторах». Впервые вводятся нормы, что губернаторы будут фактически подчиненными президента, которым он вправе влеплять «выговоры» и снимать с должности – а губернаторы, в качестве «компенсации», будут вправе делать ровно то же самое в отношении всех глав районов и городов на территории своих регионов.

Словом, воссоздается тупая и банальная «вертикаль», в которой «выборность» смотрится нелепой и абсолютно лишней «нашлепкой», по принципу «чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось». Хочешь выборности и выборов – на, получай! Вот «выборы» губернатора, вот «выборы» мэров и глав районов. Только, «выбирая», учти – любого, кого ты «выберешь», вышестоящий начальник может в любой момент снять, выгнать в отставку. То есть, называя вещи своими именами, народный выбор отныне уже официально ничего не стоит, а точнее – превращен в насмешку.

По сути, остался только один маленький шаг до полного воссоздания советской модели – той, что была в СССР: просто отменить уже выборы мэров и губернаторов официально. В системе НИЧЕГО не изменится – все как фактически назначались «сверху вниз», так и будут назначаться. Люди как бухтели по кухням (а теперь – еще и по бложекам) – так и будут бухтеть.

Есть лишь одна маленькая деталь, попросту иллюстрирующая весь цинизм происходящего. Вся эта шобла не моргнув глазом принимает данный «закон», даже не потрудившись изменить или отменить 12 статью Конституции РФ, которая звучит так:

«В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».

Спрашивается в задаче: если местное самоуправление самостоятельно и не входит в систему госвласти – то как, собственно, губернатор сможет объявлять главам МСУ «выговоры» или даже просто «снимать с должности»?? КАК, ХОЛМС?!

Ответ один – «да вот так». Просто уже плюют на всё, не заморачиваются тем, чтобы хотя бы видимость какой-то законности соблюдать. «Да, наш закон полностью противоречит нашей же Конституции. И чо? И что вы нам сделаете?» Как говорил в таких случаях Михалков-старший, автор гимна: «Да, я бездарь, подлец и сволочь. Но когда заиграют – встанете».

Вот это и есть самое страшное. Такое государство не простоит долго. Во всяком случае, очень бы хотелось в это верить и даже как-то помочь.