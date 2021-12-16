Пальто и свитер – продуманное обновление зимнего гардероба

16.12.2021, 10:53, Детали

Теги: Интернет, Погода

В последние годы требования к зимнему гардеробу стали шире. Он не только должен быть уютным и красивым, но и максимально позаботиться о здоровье своей хозяйки. Чтобы утеплиться стильно и выглядеть модно, независимо от показаний термометра, покупка таких базовых вещей, как пальто и свитер, должна быть продумана.

Как выбрать зимний свитер?

Речь идет о зиме, значит, изделие, в первую очередь, должно быть комфортно теплым, как на улице, так и в помещении. Поэтому выбор начнем с материала, чьи свойства будут определят уровень обогрева, который вещь сможет вам обеспечить. Итак, чтобы удачно купить свитер женский , посмотрим, из какой ткани он может быть.

Шерсть – у вас в детстве был такой свитер, и он был жутко колючий? Современные бренды научились полностью устранять данный недостаток. Материал натуральный, греет и отводит влагу. Единственное, может появиться аллергия.

Кашемир – мягкий, нежный и теплый, дарит необыкновенное удовольствие. Требователен к чистке и хранению.

Ангора – вид шерсти, который отличается деликатностью волокон, благодаря чему изделие получается тонким и теплым. Может скатываться даже при очень высоком качестве.

Синтетика – не самые теплые, но максимально износостойкие и практичные материалы. Значительно дешевле

Все остальные нюансы зависят от типа вашей фигуры, стиля и вещей, которые уже есть в гардеробе. Зимой 2021/22 годов в моде широкие модели крупной вязки. Трендовые детали: объемные руками, высокий воротник, небрежная посадка.

Как выбрать зимнее пальто?

Идеальное пальто греет и украшает, но многие женщины уверены, что в зимнем варианте приоритет придется отдать одной характеристике. Модные коллекции доказывают, что это заблуждение. Есть несколько хитростей, учтя которые можно приобрести теплейшее пальто женское с меховым воротником , которое превратит вас в королеву.

Не смотрите на трендовость фасона, отталкивайтесь от своей фигуры. Пышное телосложение – А-образный силуэт, легкий оверсайз. При низком росте противопоказаны модели в пол, при широких плечах – двубортный запах. Меряйте строго на плотный свитер либо уточняйте ширину при заказе онлайн и берите с запасом. Многослойность в моде, иногда нужно максимально утеплиться. Прочтите состав ткани – он определяет не только теплоту, но и сохранность привлекательного внешнего вида вещи.

Итог

Качественные натуральные ткани с небольшим добавлением синтетики – лучший выбор для теплой одежды. Они обеспечивают и уют, и красивый вид, сохраняя оба свойства надолго при верном уходе.