Пальто и свитер – продуманное обновление зимнего гардероба
16.12.2021, 10:53, Детали
Теги: Интернет, Погода
В последние годы требования к зимнему гардеробу стали шире. Он не только должен быть уютным и красивым, но и максимально позаботиться о здоровье своей хозяйки. Чтобы утеплиться стильно и выглядеть модно, независимо от показаний термометра, покупка таких базовых вещей, как пальто и свитер, должна быть продумана.
Как выбрать зимний свитер?
Речь идет о зиме, значит, изделие, в первую очередь, должно быть комфортно теплым, как на улице, так и в помещении. Поэтому выбор начнем с материала, чьи свойства будут определят уровень обогрева, который вещь сможет вам обеспечить. Итак, чтобы удачно купить свитер женский, посмотрим, из какой ткани он может быть.
- Шерсть – у вас в детстве был такой свитер, и он был жутко колючий? Современные бренды научились полностью устранять данный недостаток. Материал натуральный, греет и отводит влагу. Единственное, может появиться аллергия.
- Кашемир – мягкий, нежный и теплый, дарит необыкновенное удовольствие. Требователен к чистке и хранению.
- Ангора – вид шерсти, который отличается деликатностью волокон, благодаря чему изделие получается тонким и теплым. Может скатываться даже при очень высоком качестве.
- Синтетика – не самые теплые, но максимально износостойкие и практичные материалы. Значительно дешевле
Все остальные нюансы зависят от типа вашей фигуры, стиля и вещей, которые уже есть в гардеробе. Зимой 2021/22 годов в моде широкие модели крупной вязки. Трендовые детали: объемные руками, высокий воротник, небрежная посадка.
Как выбрать зимнее пальто?
Идеальное пальто греет и украшает, но многие женщины уверены, что в зимнем варианте приоритет придется отдать одной характеристике. Модные коллекции доказывают, что это заблуждение. Есть несколько хитростей, учтя которые можно приобрести теплейшее пальто женское с меховым воротником, которое превратит вас в королеву.
- Не смотрите на трендовость фасона, отталкивайтесь от своей фигуры. Пышное телосложение – А-образный силуэт, легкий оверсайз. При низком росте противопоказаны модели в пол, при широких плечах – двубортный запах.
- Меряйте строго на плотный свитер либо уточняйте ширину при заказе онлайн и берите с запасом. Многослойность в моде, иногда нужно максимально утеплиться.
- Прочтите состав ткани – он определяет не только теплоту, но и сохранность привлекательного внешнего вида вещи.
Итог
Качественные натуральные ткани с небольшим добавлением синтетики – лучший выбор для теплой одежды. Они обеспечивают и уют, и красивый вид, сохраняя оба свойства надолго при верном уходе.
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