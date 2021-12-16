Пропуск кода

У властей нет «плана Б», который мог бы прийти на смену всеобщей кьюаризации.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Депутаты в последние годы редко сомневаются в качестве своего законотворчества, особенно если оно обусловлено «высшей политической целесообразностью». Повышение пенсионного возраста случилось вопреки обещаниям Кремля и на фоне сопротивления граждан. Законы об иноагентах написаны так плохо, что их не могут прочитать даже в самом Минюсте, но тем не менее они действуют. Закон о регулировании просветительской деятельности принят неизвестно в чьих интересах, но, к счастью, пока не действует в полном объеме. Таких примеров десятки, и народная молва о «бешеном принтере» идет впереди славных депутатских дел.

Но с законами о QR-кодах в этой машинке что-то сломалось: по инициативе спикера Думы Вячеслава Володина один из двух законов, ограничивающий использование транспорта, в частности поездов и самолетов, для граждан, не имеющих QR-кодов, снят с рассмотрения Госдумы. За второй законопроект, дающий местным властям право устанавливать режим посещения общественных мест, Госдума будет по-прежнему голосовать 16 декабря.

Володин, который накануне «инициировал общественную дискуссию о законопроектах» в своем Telegram-канале и собрал сотни тысяч комментариев то ли от реальных людей, то ли от ботов, объявил, что решение отказаться от принятия закона до его доработки совместно с Минтрансом принято после встречи Путина с членами СПЧ, на котором президент высказался в том ключе, что в QR-вопросах нужно действовать без перегибов.

Очевидно, что депутаты и правительство планировали принять оба законопроекта до конца года, что означало бы, что уже с 1 января граждане РФ смогли бы передвигаться по стране, только будучи вакцинированными или имея справку о перенесенной болезни. Новогодние праздники — традиционное время высокой социальной мобильности, когда люди едут к родственникам в родные города или выбираются с туристическими целями в столицы.

Уехав на Новый год, невакцинированные граждане рисковали просто не вернуться домой — эта ситуация неизбежно привела бы к огромному числу социальных конфликтов с перевозчиками.

«Аэрофлот», например, анонсировал свою готовность к введению QR-кодов, но теперь эта перспектива отложена на неопределенный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-отмена

Как власти отказались от введения обязательных QR-кодов на транспорте на фоне многочисленных протестов

QR-коды в общественных местах, с другой стороны, действуют на региональном уровне без всяких специальных законов. В Москве, например, они нужны для посещения театров, а во многих российских регионах — для того, чтобы посетить кафе или торговый центр. Практика показывает, что проверка кодов бывает очень выборочной, формальной или вообще отсутствует. Из разных российских городов приходит информация о том, что коды иногда начинают проверять в рамках типичных для нашей страны «кампаний по повышению бдительности», а потом о них снова забывают.

Невозможно заставить большое число людей, в данном случае проверяющих, выполнять правила, в которых они не видят смысла.

В этом основная проблема нынешней кьюаризации РФ — сделать «гринпасс» по образцу европейских стран можно только там, где и отношения властей и общества устроены по-европейски.

Где избиратели, в частности, уверены в том, что смогут на очередных выборах отправить всех изобретателей QR-кодов в отставку, если будет нужно. Ситуация с QR демонстрирует, насколько хрупка нынешняя политическая система — внедряя коды, наши немолодые технократы, кажется, заметно переоценивают свою способность контролировать поведение десятков млн людей.

С политической точки зрения интересен механизм «отзыва законопроекта». В нормальной ситуации спорный документ выносится на обсуждение парламента, и депутаты голосуют против. Этого нынешняя российская система переварить бы никак не смогла, консолидированное голосование против правительственного законопроекта выглядело бы настоящей революцией — общество получило бы «опасный сигнал». Как российские суды стараются не принимать в производство дел, по которым есть шанс на оправдательный приговор, так и российский парламент теперь снимает законопроекты до голосования, чтобы чего не вышло.

Недавно «Новая» выпустила интервью с одним из самых известных молодых российских популяризаторов науки, биологом Александром Панчиным, который выступает за вакцинацию и поддерживает введение QR-кодов. Под видео на YouTube многочисленные комментаторы пишут, что они не выступают против вакцин, они не антиваксеры, но вот QR-коды кажутся им явным перегибом, неоправданным расширением государственного контроля за жизнью граждан. Эта позиция сталкивается с явной проблемой: если не будет QR-кодов, то как строить кампанию массовой вакцинации и контролировать ее ход? Личный выбор в пользу вакцины в условиях эпидемии, увы, не имеет почти никакого смысла: вакцинация работает только в том случае, если ее выбирает общество в целом, по меньшей мере, его большинство.

Граждане возмутились QR-кодами достаточно громко, чтобы власти открыто испугались социального взрыва и начали тактическое отступление. Не ясно лишь, как эта победа гражданского общества скажется на ходе эпидемии в России. РФ уже побила все рекорды по избыточной смертности, а коронавирус регулярно поставляет новые штаммы. В тех странах, где граждане доверяют своему правительству, общество и государство могут договариваться об эффективных способах борьбы с вирусом. В нашем случае у властей, кажется, нет «плана Б», и

нынешняя пауза с QR-кодами выглядит довольно циничным способом спасения рейтинга за счет человеческих жизней.

Так бывает, когда основным методом управления страной становится не демократия, но страх и недоверие.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

—