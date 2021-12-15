 

Аргентинские ученые не подтвердили эффективность «Спутник V» против омикрон-варианта

15.12.2021, 17:16, Разное
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Исследование in vitro, которое еще не прошло экспертную оценку и опубликовано в виде препринта, провели ученые биотехнологической компании Humabs BioMed SA. Они взяли сыворотки крови медицинских работников клиники Хосе де Сан-Мартин в Буэнос-Айресе, которые перенесли COVID-19 или были привиты вакцинами «Спутник V», Sinopharm и Johnson & Johnson. Средний возраст участников — 42 года. 

Ученые оценили нейтрализующую способность всех сывороток против омикрон-варианта и сравнили ее с нейтрализацией псевдовируса. 

«У вакцинированных и выздовевших лиц наблюдалось серьезное снижение нейтрализующей активности плазмы в отношении вариант омикрона по сравнению с предковым псевдовирусом», — написали исследователи, подчеркнув, что эти результаты могут потенциально указывать на повышенную уязвимость привитых. 

По мнению ведущего эксперта ассоциации «МедЛабЭксперт» Александра Соловьева, это ожидаемый результат с учетом ранее опубликованных данных о снижении эффективности вакцин через 4-6 месяцев после вакцинации в целом и значительном снижении эффективности двух доз препаратов по отношению к омикрону.

«Данные об эффективности сывороток после бустерной дозы, в том числе при сочетании векторных вакцин (первичная вакцинация) с бустером мРНК-вакциной позволяют надеяться на то, что и для «Спутник V» будет частично восстановлена эффективность», — написал Соловьев на своей странице в Facebook. 

“Африканский сюрприз”: что известно о новом варианте SARS-CoV-2 

Собрали первые данные и комментарии о возможном происхождении омикрон-варианта. 

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Ранее Африканский научно-исследовательский институт здравоохранения опубликовал препринт лабораторного исследования, в котором оценивалась способность сыворотки крови переболевших и привитых вакциной  Pfizer-BioNTech людей нейтрализовать омикрон-вариант. Специалисты выявили снижение нейтрализующей способности антител в 41 раз. Это утверждает о том, что новый вариант вируса может частично уклоняться от иммунного ответа, однако некоторая защита все же сохраняется, считают ученые. 

Самые высокие показатели нейтрализации были выявлены у пациентов, которые перенесли COVID-19 и получили два компонента вакцины. Авторы исследования предположили, что введение бустерных доз (ревакцинация) может повысить уровень защиты от нового варианта.

«Это лучше, чем я ожидал от омикрон-варианта. Чем больше у вас антител, тем больше у вас шансов защитить себя от него», — цитирует The Guardian ведущего автора исследования, профессора Алекса Сигала (Alex Sigal).

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на проверку эффективности всех российских вакцин против омикрон-варианта может уйти не менее трех недель. Накануне стало известно, что центр им. Гамалеи модифицировал препарат «Спутник V» под омикрон-вариант коронавируса. Сейчас вакцина проходит первую фазу клинических исследований. Первые результаты ученые готовы представить уже на следующей неделе.



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