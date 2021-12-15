 

Пассажиропоток новых станций БКЛ оказался выше прогноза

15.12.2021, 17:12, Разное
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Пассажиропоток на новых станциях превысил 135 тысяч человек в рабочие дни. “Это огромная, на самом деле, цифра, существенно выше той, что мы прогнозировали, потому что изначально мы рассчитывали выйти на показатель в 100 тыс. поездок только через три-четыре недели”, – отметил Ликсутов.

Москвичи и гости столицы проявили огромный интерес к новым станциям БКЛ, сказал глава Дептранса. По его словам, станции популярны для создания контента в социальных сетях. Ликсутов не исключил, что по ним могут начать водить экскурсии.

Ликсутов уточнил, что наиболее востребованными стали станции с пересадками на другие линии метро и Московские центральные диаметры (МЦД). Сейчас самой популярной является “Каховская” – с нее можно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую ветку, на втором месте “Кунцевская” с пересадкой на Арбатско-Покровскую. Тройку лидеров замыкает “Воронцовская”, с которой можно перейти на Калужско-Рижскую линию.

Одним из преимуществ Большой кольцевой линии заместитель мэра назвал близость к жилым районам и крупным офисным центрам. Расположенное рядом с новыми станциями жилье растет в цене, отметил Ликсутов.

“Пусть последнее будет бонусом для тех, кто несколько лет был вынужден жить в непосредственной близости от строительства метро. Это было сложно, но город должен расти и развиваться”, – добавил он.

Новый участок БКЛ от “Мневников” до “Каховской” 7 декабря открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Впервые с 1935 года в столице открылось сразу 10 станций подземки.

Новый участок включает в себя станции “Терехово”, “Кунцевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино” и “Каховская”.



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