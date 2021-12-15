Воплощение грации: в лесу Марий Эл сняли гуляющего лося

Лось был символом марийских лесов еще с давних времен. Именно поэтому когда Царевококшайск (в 1919 году переименовынный в Краснококшайск, а в 1928-м – в Йошкар-Олу) получил статус города, то геральдистам не пришлось долго ломать голову над выбором символа для герба. Им стал лось.

Возможно именно поэтому попадание животного в объектив видеоловушки стало поводом для регионального Минприроды уделить этому событию отдельное сообщение. На записи видно как лось грациозно следует по своему маршруту, остановившись лишь для того, чтобы посмотреть прямо в объектив.