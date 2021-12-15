 

Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

15.12.2021, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19 несет в себе большую угрозу для организма. Об этом рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов.

Тимошилов пояснил, что смешение инфекций может привести к огромной нагрузке на организм и усугубить течение болезни. При этом наибольшему риску подвержена сердечно-сосудистая система, поскольку оба вируса атакуют сосуды. Кроме того, смешанную инфекцию трудно выявить по симптомам: одновременное заражение можно определить лишь с помощью лабораторной диагностики и анализов, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк появились на публике впервые после похорон принца Филиппа

18.12 / Эксперт: Следующего президента Белоруссии нужно искать в США или Великобритании

21.09 / Врач предупредила россиян об опасном виде чая

25.12 / Совет Федерации одобрил законы о вытрезвителях

27.10 / Нателла Крапивина призналась, что их творческий тандем спасла Светлана Лобода

29.06 / Певицу Алсу заподозрили в четвертой беременности

10.08 / Forbes: Россия ускорила разработку беспилотника С-70 «Охотник»

22.06 / Путин заявил, что США организовали переворот на Украине

08.04 / «Вождь сильно возбудился»

15.07 / Замена животных белков на растительные продлевает жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика