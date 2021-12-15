QR-отмена

Как власти отказались от введения обязательных QR-кодов на транспорте на фоне многочисленных протестов.

Днем, 13 декабря, Совет Госдумы единогласно проголосовал за снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте. Еще накануне, в ночь с 12 на 13 декабря, о снятии проекта с повестки сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В своем телеграм-канале Володин написал, что такое решение было принято в результате диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Позже в Кремле сравнили разработку законопроекта со Сциллой и Харибдой и объяснили, что документ «технологически и логистически» очень сложный.

Корреспондентка «Новой» рассказывает историю инициативы на фоне митингов противников QR-кодов и введения ограничений в регионах.

12 ноября. Внесение законопроектов о QR-кодах в Госдуму

В середине ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах (накануне об этих планах сообщали РБК и Forbes). Первый законопроект предполагал, что граждане смогут посещать места проведений массовых мероприятий, культурные учреждения, а также заведения общественного питания и магазины (кроме продовольственных и обеспечивающих людей предметами первой необходимости) только по предъявлению QR-кода о прививке либо документа, подтверждающего, что человек переболел, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля власти также рассматривали опцию дать гражданам возможность предъявлять вместо QR-кода отрицательный ПЦР-тест.

Второй законопроект требовал предъявлять аналогичные документы для передвижения на железнодорожном и воздушном транспорте при междугородних и международных поездках. Период, во время которого можно пользоваться ПЦР-тестами, должно было позже определить правительство.

Предполагалось, что обе меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Как сообщали источники РБК, власти решили пойти на такое решение из-за тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией (в день внесения законопроекта суточный прирост заболевших ковидом составил 40 123 человек). Об этом же говорили вице-премьер Татьяна Голикова и министр транспорта Виталий Савельев во время пресс-конференции, приуроченной к инициативе.

Фото: Анастасия Цицинова, для «Новой»

14 ноября. СМИ сообщают о быстром принятии законопроекта

После внесения законопроекта о QR-кодах СМИ начали сообщать о быстрой реализации инициативы. В воскресенье, 14 ноября, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Совет Госдумы рассмотрит законопроекты уже 15 ноября, в понедельник, — практически через неделю после их внесения в нижнюю палату парламента. Как говорили собеседники издания, полностью принять законопроекты могли уже к началу декабря. Вместе с этим несколько профильных комитетов Госдумы сообщили, что готовы оперативно рассмотреть законопроекты. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поправки повышают безопасность граждан. Глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что закон ничего «особенного не меняет», однако он важен для сохранения жизни людей, и его необходимо оперативно принять.

15 ноября. Законопроекты отправляют на месяц в регионы

После рассмотрения законопроектов в Совете Госдумы их отправили для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря включительно. Как тогда заявил Вячеслав Володин, по вопросу QR-кодов необходима широкая общественная дискуссия на эту тему.

«У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения», — написал в своем телеграм-канале Вячеслав Володин.

Депутаты от «Единой России» хоть и поддержали законопроекты, дали понять, что над ними стоит «обстоятельно» поработать.

В это же время депутаты от КПРФ и «Справедливая РФ — За правду» заявили, что будут выступать против принятия поправок, а в ЛДПР заявили, что определятся с решением после получения подробной картины по регионам. В партии «Новые люди» также согласились с тем, что законопроекты надо дорабатывать.

15 ноября. Митинги против QR-кодов проходят по всей России

Акции противников поправок о QR-кодах одновременно прошли в Екатеринбурге, Иркутске, Воронеже, Улан-Удэ, Тюмени и других городах. На них приходили от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Участники записывали видеообращения к президенту и собирали подписи «против геноцида населения».

Участник митинга против введения QR-кодов в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости

19 ноября. Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде

19 ноября протестующие против введения QR-кодов практически полностью остановили работу волгоградского Роспотребнадзора. В акции участвовало несколько женщин, которые, минуя охрану, пошли сначала к главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге Зубаревой, а потом начали обходить сотрудников управления с требованием предъявить паспорт.

Ранее в Волгограде объявили сбор подписей под обращением к президенту РФ «по поводу сегрегации населения на привитых и непривитых».

22 ноября. Коллапс после введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане

В конце ноября в Казани и других городах Татарстана ввели обязательные QR-коды в общественном транспорте, а людям старше 60 лет временно заблокировали транспортные карты. В случае проезда без предъявления кода в бумажном или электронном виде пассажирам стал угрожать штраф в 30 тысяч рублей, а перевозчикам — в 300 тысяч.

Как сообщала пресс-служба мэрии, только за первую половину дня в Казани высадили полторы тысячи человек. К концу дня число снятых с транспорта увеличилось почти до трех тысяч. СМИ писали о задержках в движении транспорта (хотя мэрия в конце дня это отрицала). Кроме того, произошло несколько нападений на кондукторов.

Администрация города сообщала о случаях избиения, использования перцового баллончика и госпитализации сотрудников.

К 25 ноября «ковидные» ограничения в Татарстане скорректировали и разрешили ездить в общественном транспорте пассажирам, привитым только первым компонентом вакцины.

22 ноября. QR-коды введены фактически во всех регионах России

Как писала Meduza (Минюст считает издание иноагентом. — Ред.) со ссылкой на ТАСС, к 22 ноября коронавирусные ограничения, связанные с QR-кодами, действовали уже в 83 регионах России. Ограничения не коснулись только Калмыкии и Калужской области. Среди самых популярных ограничительных мер — проверка QR-кодов для посещения организаций культуры и досуга, салонов красоты, спортивных залов, кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов.

25 ноября. Первый регион проголосовал против законопроекта о QR-кодах. Но потом передумал

Северная Осетия стала первым регионом, который не поддержал законопроект о QR-кодах. При первичном голосовании 30 депутатов поддержали инициативу, 12 — были против, четверо — воздержались. Для поддержания проекта Федерального закона необходимо набрать 35 голосов.

В связи с этим в этот же день в парламенте устроили переголосование. Как сообщила первый секретарь североосетинского отделения КПРФ Елена Князева, в парламенте обосновали переголосование сбоем электронной системы подсчета голосов. Со второй попытки парламент Северной Осетии одобрил законопроект о QR-кодах. 44 депутата проголосовали «за», четверо — «против», один воздержался, двое не голосовали.

К этому моменту поправки поддержали уже 15 регионов.

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25 ноября. Противники QR-кодов попытались прорваться в челябинское Заксобрание

25 ноября активисты, выступающие против коронавирусных ограничений, попытались штурмом взять челябинское Законодательное собрание во время обсуждения введения QR-кодов. Участники акции пришли к зданию Заскобрания с плакатами и требовали отставки спикера регионального парламента Александра Лазарева. На место оперативно прибыло несколько нарядов милиции, однако обошлось без задержаний.

27 ноября. Под постом Вячеслава Володина оставлены тысячи комментариев против введения QR-кодов

24 ноября Володин опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором затронул введение обязательных QR-кодов. Политик написал, что законопроекты важно всесторонне обсудить и продумать их с учетом мнения людей. Из-за важности обратной связи спикер нижней палаты парламента решил открыть комментарии в Telegram. Уже через три дня публикация набрала 608 тысяч комментариев (на момент написания материала их число достигло 742 тысяч).

Комментаторы преимущественно протестовали против введения QR-кодов, аргументируя тем, что эта норма не соответствует Конституции и нарушает права граждан.

После получения рекордного числа комментариев, Володин несколько раз пообещал изучить все отклики.

— Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь, — заявил политик журналистам на прошлой неделе.

7 декабря. Фракция КПРФ полным составом ушла с заседания Заксобрания Ленинградской области во время рассмотрения законопроекта о QR-кодах

7 декабря коммунисты Заксобрания Ленинградской области отказались рассматривать Федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Депутаты решили покинуть заседание после того, как спикер Заксобрания Сергей Бебенин не дал им задать вопросы по законопроекту.

В этот же день фонд «Петербургская политика» сообщил, что 11 региональных парламентов уклонились от обсуждения правительственных поправок. Во Владимирской области депутаты заявили, что рассмотрение Федерального проекта — их право, а не обязанность, а в Томской, Калининградской и Кировской областях поддержали проект без обсуждения.

Фото: Артем Дергунов, для «Новой»

9 декабря. Владимир Путин потребовал не принимать «опрометчивых решений»

За неделю до рассмотрения в Госдуме законопроекта о QR-кодах, президент Владимир Путин заявил, что к этому вопросу нужно подойти аккуратнее и обойтись без «опрометчивых решений». На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент сказал, что при введение системы QR-кодов нужно все тщательно взвесить и не допустить нарушений прав граждан.

«Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся, — пояснил Путин». (Цитата по РБК. — Ред.)

12 декабря. Противники QR-кодов протестуют по всей России

12 декабря в Екатеринбурге, Архангельске и Новосибирске прошли акции против QR-кодов, которые собрали несколько сотен человек. Однако митинги — не единственная форма протеста. В Курганской области 18 жителей подали иск против губернатора из-за введения «ковидных пропусков» (иск отклонили), а в Саратовской области потребовали провести референдум.

13 декабря. QR-коды будут выдавать по количеству антител, а на транспорте их не будет

Утром, 13 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне с положительными ПЦР-тестами на коронавирус, которые не сообщали о своем заражении COVID-19, смогут сдать анализы на антитела и получить сертификат с 2022 года. Люди без ПЦР-тестов, но с положительными результатами на антитела получат документ с QR-кодом на полгода. Антительный анализ даст возможность получить сертификат людям, привитым иностранными вакцинами, а также вакцинировавшимися «Спутником V» за рубежом.

В этот же день в Госдуме отказались от рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

Дарья Козлова, корреспондент «Новой»

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