 

Акция “Елочный круговорот” в Москве продлится до 20 февраля

15.12.2021, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция проводится ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у жителей столицы.

“Ее главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора”, – сказал чиновник.

Планируется разместить 534 пункта сбора, на природных территориях появятся 11 пунктов. На сайте проекта “Активный гражданин” москвичи могут выбрать удобные места приема новогодних деревьев или предложить альтернативные адреса.

По акции будут принимать сосны, ели и пихты. Для сдачи на переработку нужно убрать с деревьев новогодние украшения.

Сдать хвойные на переработку можно бесплатно. Новогодние деревья перерабатывают в щепу, ее используют для создания экологических троп и подсыпки в вольерных комплексах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об украшении столицы к Новому году. Атмосферу приближающегося праздника на улицах создают более четырех тысяч световых конструкций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Екатерина Климова поделилась секретом своей стройной фигуры

26.07 / Ученые изучают устойчивость муравьев к эпидемиям с целью создания защитных методик для людей

27.03 / Мнение: Кто за всё заплатит

22.10 / «Нести ответственность будут люди», – врач об обработке вызовов «скорой» ИИ

07.08 / Россиянка Аверина взяла серебро по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

28.05 / Певец Ашер станет отцом в четвертый раз

30.10 / Вас пытают — мы наблюдаем

22.12 / Мнение: Прощание с Алёнкой

17.06 / «Роскосмос» анонсировал перестройку космодрома Восточный под TikTok-хаус

16.10 / «Закрытый показ» открывается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика