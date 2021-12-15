Акция “Елочный круговорот” в Москве продлится до 20 февраля

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция проводится ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у жителей столицы.

“Ее главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора”, – сказал чиновник.

Планируется разместить 534 пункта сбора, на природных территориях появятся 11 пунктов. На сайте проекта “Активный гражданин” москвичи могут выбрать удобные места приема новогодних деревьев или предложить альтернативные адреса.

По акции будут принимать сосны, ели и пихты. Для сдачи на переработку нужно убрать с деревьев новогодние украшения.

Сдать хвойные на переработку можно бесплатно. Новогодние деревья перерабатывают в щепу, ее используют для создания экологических троп и подсыпки в вольерных комплексах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об украшении столицы к Новому году. Атмосферу приближающегося праздника на улицах создают более четырех тысяч световых конструкций.