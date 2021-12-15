Мнение: Франция, давай до свидания

Спустя долгие годы размещения французских войск в Мали и проведения операции "Бархан", Франция выводит свой армейский контингент из Тимбукту, так и не добившись каких-либо серьезных успехов с реализацией заявленных целей операции.

Ключевая военная база французской армии передана армии Мали (там будет создана авиабаза ВВС Мали), которая уже вместо французов пригласила в страну российских военных специалистов.

Стратегическое отступление французов в Африке продолжается. ЦАР, Мали…Что там на очереди – Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания…

Согласно заявлениям МО Франции. С лета 2021-го до лета 2022-го года, численность контингента Франции в Сахейле сократится с 5000 до 3000. А с 2023 года сокращение будет продолжено.

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