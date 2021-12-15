 

Мнение: Франция, давай до свидания

15.12.2021, 11:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спустя долгие годы размещения французских войск в Мали и проведения операции "Бархан", Франция выводит свой армейский контингент из Тимбукту, так и не добившись каких-либо серьезных успехов с реализацией заявленных целей операции.
Ключевая военная база французской армии передана армии Мали (там будет создана авиабаза ВВС Мали), которая уже вместо французов пригласила в страну российских военных специалистов.

Стратегическое отступление французов в Африке продолжается. ЦАР, Мали…Что там на очереди – Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания…
Согласно заявлениям МО Франции. С лета 2021-го до лета 2022-го года, численность контингента Франции в Сахейле сократится с 5000 до 3000. А с 2023 года сокращение будет продолжено.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Более комфортно в одиночестве и мечта о карьере: пять причин, почему женщины не хотят повторно выходить замуж после развода

31.01 / Алеся Кафельникова показала фото с интересного ракурса

05.09 / “Когда в голове прояснится”: Любовь Толкалина поделилась мыслями о возрасте

19.10 / Археологи обнаружили в Мексике тысячи объектов древних цивилизаций

09.11 / «Дети не видят ни фруктов, ни йогуртов»

31.05 / Мнение: Почему провалился “Девятаев”

26.08 / Мнение: Стиль Голый Пупок

28.10 / Обнаженную Екатерину Климову сравнили с Клеопатрой во время приема ванны

17.06 / Названы восемь продуктов для поддержания ясности ума

12.04 / В США обнаружили мертвой самую большую в истории рыбу-пилу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика