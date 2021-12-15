 

Мужчина 10 лет держал у себя камень, в надежде, что там будет золото, но сейчас узнал что он стоит в разы дороже любого золота

15.12.2021, 9:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На протяжении десяти лет фермер из Австралии хранил обычный камень, который казался ему самым обычным. Ранее он считал, что в нем находится золото.

Но однажды к парню заглянул геолог, который был удивлен увиденным.

Когда-то австралиец по имени Дэвид Холл занимался поиском золота. Его хозяйства расположены рядом с Мельбурном.

Это место в 19 веке было посещаемым, так как на территории находили золото. Дэвид решил, что найденный им валун – не просто камень, а золото, скрытое под минералом.

Находка оказалось настолько прочной, что мужчина не смог его разрушить. Даже самые современные инструменты не помогли ему справиться с поставленной задачей.

Когда Холл понял, что любые попытки не дают результата, он просто поставил камень на полку как сувенир. Скорей бы всего он продолжал бы там пылиться до сих пор, если бы ни его приятель.

Хранящийся на полке камень были ничем иным, как метеорит. Как выяснилось позже, цена такой находки гораздо выше, нежели золота.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Эксперты рассказали, чем отличаются друг от друга четыре российские вакцины от коронавируса

23.11 / Бузова показала изменения лица при использовании фильтров

07.01 / Мнение: Путин взял Вашингтон, надо больше санкций против России!

04.11 / Названа стоимость отдыха Джигана и Самойловой на Мальдивах

12.04 / В павильоне «Казахфильма», где снимали полёт Юрия Гагарина, открылся музей

22.01 / Мать Дани Милохина призналась, почему отдала сыновей в детдом

02.09 / Скандалы: Германа Грефа обманул нефтяник Пузанов

16.09 / Мелкий человек – Личное мнение

08.06 / Мнение: Прорыв в индюководстве, путинцы подставляют натовцев и утечка комбайнов

08.10 / “Плохая девочка”: внучка Михаила Боярского представила дебютную песню

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика