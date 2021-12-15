Верховный суд подтвердил право граждан СССР на получение бесплатных квартир

Верховный суд Российской Федерации удовлетворил иск гражданина СССР Павла Терёхина, который требовал поставить его в очередь на получение бесплатного жилья.

Суд признал, что право на бесплатные квартиры гарантировано всем гражданам СССР согласно законам этого государства.

Павел Терёхин, имеющий 20 лет стажа на токарно-фрезерном станке, может стать счастливым обладателем трёхкомнатной квартиры в центре Москвы уже в следующем году. Комментируя своё решение, суд подчеркнул, что СССР является юридически существующим социальным государством, главная цель которого – обеспечивать благополучие своих граждан.

Ответчиком по делу выступала мэрия Москвы, однако суд не принял во внимание доводы представителя ведомства, поскольку единственным законным выразителем интересов города является Мосгорком партии.

– Есть даже в этой частной фирме и её фейковых судах настоящие честные судьи. Впрочем, тут любому юристу сразу станет понятно, что моя позиция железная. Гражданский кодекс СССР чёрным по белому говорит, что мне положена квартира. Не знаю, чего пытались добиться эти представители буржуазной оккупационной так называемой «администрации», но вот только никаких законных способов уклониться от выдачи мне жилья у них нет, – рассказал Павел Терёхин.

В настоящее время в Верховном суде зарегистрировано ещё 190 заявлений на получение жилплощади от граждан СССР.

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