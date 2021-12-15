 

Спустя годы: названа дата выхода новых серий мультфильма “Ну, погоди!”

15.12.2021, 8:16, Разное
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Премьера новых серий культового отечественного мультфильма “Ну, погоди!” состоится 17 декабря. Об этом рассказали представители киностудии “Союзмультфильм”.

Мультсериал получил название “Ну, погоди! Каникулы”. Как сообщила председатель совета директоров “Союзмультфильма” Юлиана Слащева, он выполнен в сложном жанре бездиалоговой гэговой комедии и рассчитан на зрителей в возрасте от 6-8 лет. Помимо уже знакомых россиянам любимых персонажей, таких как Волк, Заяц, Бегемот, Свинка и Котенок, в анимационной ленте появятся и новые герои. Среди них – спортивный Барсук Тим, эрудит Ежик Шу и модница Косуля Уля.

“Это одна из самых ответственных и волнительных премьер в новой истории «Союзмультфильма»: мы представляем сериал, вдохновленный самым любимым мультфильмом поколений граждан нашей страны. Спустя десятилетия легендарные герои возвращаются на экраны, чтобы подарить свой неповторимый юмор, обаяние и находчивость современным детям. Новое “Ну, погоди! Каникулы” — это “мостик” между прошлым и будущим и замечательный повод собраться у экранов всей семьей”, – рассказала Слащева.

Примечательно, что первую серию нового выпуска будут показывать на улицах всей страны с помощью специальных медиаэкранов от медиахолдинга MAER. Они будут установлены в крупнейших субъектах РФ: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе.

Кроме того, четыре новых эпизода мультфильма – “Лунапарк”, “На чемоданах”, “Быстрее, выше, сильнее” и “Пляж” можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. А спустя три дня мультсериал также будут показывать в эфире телеканалов “Карусель” и “МУЛЬТ”.



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