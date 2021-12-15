Цивилизации, практиковавшие ритуальные убийства детей

Обряды жертвоприношений в том или ином виде существовали у всех групп людей тысячи лет назад. Но некоторые цивилизации довели эту практику до пугающей грани, устраивая человеческие жертвоприношения и, в том числе, убивая маленьких детей.

10. Вавилон

Вавилон был большим мегалитическим поселением и одной из самых могущественных сил древнего мира. Они приносили людей в жертву своему главному божеству – Мардуку, а также другим богам, таким как Ану, божеству города Урук. Особенно эта практика развилась в последние годы существования Вавилонской империи.

Ежегодно проводились фестивали огня, на которых в качестве подарков для Ану приносили в жертву детей.

9. Ацтеки

Цивилизация ацтеков больше других известна совершением человеческих жертвоприношений по религиозным причинам. Археологи постоянно находят все новые и новые доказательства того, что ацтеки массово и жестоко приносили людей в жертву богам.

В октябре 2017 года археологи обнаружили в Теночтитлане редкую находку – цилиндрическую яму, вырытую и выложенную вулканическими породами много веков назад специально для принесения жертв богам ацтеков. Теночтитлан был древним ацтекским городом, который сейчас находится в самом центре Мехико.

Находка была сделана у подножия Темпло Майор, ацтекского храма в Теночтитлане. В яме были найдены останки убитого ребенка. Считается, что этого ребенка, известного в археологии как "Подношение 176", принесли в жертву где-то в 1400-х годах нашей эры. Это была эпоха расцвета религиозности ацтеков, когда многие дети приносились в жертву их богам. Скорее всего, "Подношение 176" был убит, чтобы умилостивить Уицилопочтли, ацтекского бога войны, и принести пользу жителям города.

8. Ханаане

Ханаан – это всеобъемлющий термин для обозначения земли, которая находилась на территории современного Ливана, Сирии, Иордании и Израиля. Библия изобилует ссылками на древнего ханаанского бога по имени Молех (он же Молох), для которого человеческие жертвы были нормой и были многочисленны.

Некоторые называли Молеха "богом детских жертвоприношений", потому что в основном ему "отдавали" маленьких детей. И их смерть была мучительной, ведь считалось, что Молеху нравится, когда жертв бросали в огонь.

В библейской Книге Левита есть специальное указание о запрещение подобной практики: "Ни отдавай из потомства твоего в жертву Молоху, ни оскверняй имя Бога твоего; Я Господь".

7. Израильтяне

Действительно, до указа Левита израильтяне часто совершали человеческие жертвоприношения, в том числе они убивали детей, чтобы умилостивить бога Ваала.

В книге Царств утверждается, что израильтяне поклонялись ложным богам и участвовали в ритуальном убийстве человеческих детей. А Библия описывает как "детей древнего Израиля" использовали для жертвоприношений как животных, в том числе принося их в жертву Иегове.

Некоторые ученые категорически отвергают эти утверждения, хотя подобные описания присутствуют в работах, сохранившихся с древних времен.

6. Ольмеки

Цивилизация ольмеков была одной из старейших крупных сообществ в доисторической Мезоамерике. Их культура и сфера влияния охватывали большую часть юга Северной Америки, включая территорию, которая охватывает современные страны Белиз, Коста-Рику, Сальвадор, Гондурас и Гватемалу.

Считается, что они были первой известной мезоамериканской культурой, совершавшей человеческие жертвоприношения, значительно старше других культур ранней Америки.

От ольмеков до нас мало что дошло, так как около 2400 лет назад этот народ загадочным образом исчез, оставив нам лишь небольшую часть артефактов. Тем не менее, у нас есть свидетельства того, что ольмеки убивали детей.

Тысячи и тысячи старых человеческих костей были обнаружены в различных местах, связанных с ольмеками, включая пещеру Полуночного террора в Белизе и священную святыню Эль-Манати. Эта культура принесла в жертву своим богам тысячи детей.

5. Майя

Расцвет цивилизации майя пришелся на 250-900 годы нашей эры и они еще успешнее ольмеков приносили своим богам человеческие жертвы. Археологи, раскапывающие гватемальский город Сейбал, который восходит к временам культуры майя, однажды обнаружили нечто любопытное – обсидиановые камни, захороненные в местах принесения детей в жертву богам.

Обсидиан – это разновидность темного натурального стекла, обычно угольно-черного цвета, которое образуется при быстром охлаждении лавы. Майя считали обсидиан божественным камнем и когда они приносили в жертву богам маленьких детей, они после закапывали их тела вместе с кусками обсидиана.

4. Тольтеки

Несмотря на то, что нам известно о тольтеках куда меньше, чем о майя или ацтеках, этот народ в самом деле возвел детские жертвоприношения на поток. Некоторые историки даже указывают, что принесение в жертву живых детей, очевидно, было основным продуктом их культуры.

Около Тулы, Мексика, во время строительства была обнаружена братская могила, в которой были останки не менее 24 детей. Все указывало на то, что этих детей убивали, чтобы умилостивить богов. Тела детей в этом месте хоронили между 950 и 1150 годами нашей эры.

По сравнению с нашим, значительно менее жестоким, сегодняшним миром, это определенно была необычная культура и, возможно, это дает нам возможность заглянуть в мир прошлого и увидеть дикие наклонности человеческой расы.

3. Инки

По части жертвоприношений инки стояли особняком от большинства остальных культур Мезоамерики, потому что они НИКОГДА не убивали взрослых, только детей. Причем эта практика была настолько устойчивой, что некоторое время она продолжалась и после того, как на их земли прибыли европейские поселенцы.

Как правило все начиналось с того, что выбирался самый сильный и здоровый ребенок региона, чтобы он мог понравиться богам. И родители этого ребенка должны были быть счастливы от того, что их дитя было избрано. Потом ребенка какое-то время кормили по специальной диете и часто давали пить коку или алкоголь. Это, вероятно, делалось для того, чтобы он находился в максимально спокойном полусознательном состоянии.

В нужный день детей буквально опаивали, чтобы они заснули, а потом уносили их тела высоко в горы, где ребенок вскоре погибал от холода, не приходя в сознание. До наших дней дошло немало мумий инкских детей, найденных в великолепной сохранности на большой высоте в пещерах.

Некоторым детям не повезло умереть в покое, к примеру тело 7-летнего мальчика "Эль-Ниньо" было найдено связанным с поврежденными ребрами. Он, по-видимому, умер от сильного стресса, так как рвота и кровь были обнаружены на его одежде.

2. Теотиуакан

Неизвестно, какая культура построила этот самый крупный город доколумбовой Америки, но впоследствии в нем проживали многие индейские народы.

В Теотиуакане жертвоприношения совершались в Пирамиде Луны. Тут убивали как взрослых так и детей, вырывая им заживо сердца. Тут были найдены останки множества убитых детей, но невозможно сказать, какая культура сделала это, так как эти люди не оставили после себя даже иероглифов.

В какой-то момент население города таинственно исчезло, как это происходило с многими цивилизациями доколумбовой Америки и сам город оказался заброшен. Когда спустя столетия сюда пришли ацтеки, они и дали этому месту имя Теотиуакан – Город богов.

1. Кельты

Когда Римская империя расширялась, она запрещала практику человеческих жертвоприношений в колониях, римлянам сильно претило подобное, как можно понять их дошедших до нас источников. Особенно римлянам не нравились жертвоприношения кельтов, которые убивали и взрослых и детей.

Кельты были жестокой, но сплоченной группой племен, которые время от времени объединяли свои силы для отражения вторжения римлян. После успешных сражений кельты обезглавливали своих врагов и бальзамировали отрубленные головы, чтобы сохранить их в качестве трофеев.

Множество римских авторов, в том числе Юлий Цезарь, подробно описывают практику детских жертвоприношений кельтов и свое отвращение к ней. Недавние раскопки кельтских поселений в Англии обнаружили останки принесенных в жертву детей, а также сооружения, где друиды устраивали обряды питья крови и даже каннибализм, судя по останкам расколотых костей.