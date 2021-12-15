 

Ури Геллер утверждает, что инопланетяне готовятся выйти на контакт с человечеством

15.12.2021, 8:04, Разное
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Известный экстрасенс Ури Геллер (Uri Geller) заявил, что грядет внеземной контакт, который состоится после многих лет изучения человечества.

Такое заявление сделал Ури Геллер после того, как изучил документы NASA, указывающие на то, что инопланетяне с древних времен были на Земле. Геллер считает, что человечество увидит ошеломляющую посадку инопланетных кораблей, которая, как он утверждает, будет похожа на постановку Стивена Спилберга.

В интервью The Sun он сказал:

– Я думаю, что они изучают нас. Я не знаю, чего они на самом деле хотят.

инопланетяне готовятся выйти на контакт с человечествомУри предполагает, что первый контакт может произойти на территории Белого дома в США. Инопланетяне предварительно свяжутся с Землей, чтобы произвести свою «эффектную» посадку.

По словам Ури Геллера, это событие произойдет в течение следующего столетия, и оно будет очень впечатляющим.

– Я не думаю, что мы говорим о тысячах или даже сотнях лет. Если бы мне нужно было высказать рациональное и логичное предположение, я бы сказал, что это произойдет через 60-75 лет, – сказал 74-летний экстрасенс.

Экстрасенсу израильского происхождения не чужда внеземная работа. По его словам, ранее в этом направлении он работал с ЦРУ и по просьбе NASA изучал обломки инопланетных кораблей. Он также считает, что Пентагон «знает гораздо больше, но они нам не говорят».

Геллер не знает, почему инопланетяне наконец решили раскрыть свое присутствие, но он искренне верит, что инопланетяне дружелюбны. Он считает, что не будь они дружелюбными, мы бы давно были уничтожены.



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