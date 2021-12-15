 

Коту стало холодно и он пришел в гости к недружелюбной рептилии

15.12.2021, 7:10, Разное
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Девушка с площадки Тик Ток показала интересный ролик. В главной роли снялся ее питомец – кот, который решил навестить ящерицу, точнее ее дом с целью понежиться в свете лампы.

Котик так замерз, что даже посещение всегда недовольной рептилии не стали помехой.

Питомица, несмотря на скверный характер, отнеслась к коту дружелюбно, скорей всего верх взяло сочувствуйте.

@alexistexaas Cena was not having it today 😭😭😭😭 #fyp ♬ original sound — SexiLexi🤩

Котейка наверняка еще много раз будет посещать подругу, но только в том случае, если она не решит его прогнать, схватив за хвост.

@alexistexaas

♬ my kind of woman — solartunne

Видео собрало множество комментариев:

«Кот нашел, где можно отогреть лапки, когда на улице холодно»

«Забавный рыжий, хорошо хоть не к рыбкам отправился»

«Балдеет парень»

«Рептилия в шоке о такой смелости»



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