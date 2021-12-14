Зимой есть особенно хочется: секретные трюки, которые помогут подавить аппетит и не набрать лишнее в холодный сезон

Зима и зимние праздники – пора уютных вечеров дома и, следовательно, вкусной еды. Если вы хотите встретить весну без лишних килограммов, то пора уже сейчас задуматься о том, как не съесть много вкусняшек и оставаться в форме. В этом помогут уловки, которыми поделились профессиональные диетологи. Они направлены на подавление аппетита.

Съешьте кусочек горького шоколада

Дело в том, что сочетание горького и сладкого вкусов может полностью перебить или снизить аппетит. Поэтому, если вы не хотите переедать, съешьте 1 кусочек горького шоколада перед едой. Диетологи советуют не грызть или кусать шоколад, а рассасывать как леденец. Это можно сделать, если предварительно хранить плитку в холодильнике. Напомним, что ежедневная норма шоколада составляет 3-4 кусочка стандартной плитки.

Откажитесь от соленой пищи

Соль, перец и другие приправы не только делают еду вкуснее, но и повышают аппетит. Кроме этого соль задерживает влагу в организме, что потом приводит к отечности. Поэтому либо замените соль на лимонный сок, либо добавляйте ее в минимальном количестве.

Выпейте стакан воды до еды

Или любой другой жидкости. Например, натуральный сок или чай. Желательно, сделать это за 20-30 минут до начала приема пищи. Эта уловка помогает запустить процесс пищеварения, снизить аппетит и, следовательно, съесть меньше, чем обычно.

Держите в поле зрения вазу с фруктами

Если вы почувствуете голод, то съедите то, что есть в поле зрения. Чаще всего это вредный перекус. Почему бы не сделать его полезным, заменив на сезонные фрукты или сухофрукты?

Пейте молоко и кисломолочные продукты

Молочные и кисломолочные продукты помогают снизить аппетит, заполнив желудок. Для того чтобы не мучиться с подсчетом калорий, всегда выбирайте обезжиренные продукты. Например, идеальным завтраком станут мюсли с фруктами и йогуртом.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Ешьте часто

Диетологи рекомендуют есть трижды в день и перекусывать между приемами пищи. Таким образом, нужно есть 5-6 раз в день. Это идеальный режим питания, так как только в таком случае у организма не будет нужды откладывать запасы в виде лишних килограммов. Следовательно, улучшится ваш метаболизм, и есть вы будете маленькими порциями. В результате аппетит снизится, так как вы не успеете проголодаться от одного приема пищи до другого. А если человек не голоден, он не будет есть больше, чем нужно.

Сделайте салаты более сытными

Салат – хоть и полезное блюдо, но наесться им практически невозможно. Чтобы сделать салат более сытным, добавьте в него фасоль, горох, нут, рис. Есть много рецептов теплых салатов, которые позволят получить необходимую порцию полезных веществ и оставят после себя чувство сытости.

Замените кофе чаем

Кофе возбуждает аппетит, а чай – нет. Последний, наоборот, снижает чувство голода, если пить его с медом и лимоном. Кроме этого у чая больше разнообразных вкусов, недели у кофе. Но если вы не представляете свое утро без чашечки кофе, то старайтесь пить его до 12 дня и не более 2-3 чашек в день.

Вместо заключения

Не забывайте, что эти хитрости могут помочь вам поддерживать форму. Но не стоит слепо следовать всем советам! Важно также ориентироваться на свое физическое и душевное состояние.